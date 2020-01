Adela Popescu recunoaște că-i este dor de actorie, dar timpul nu-i permite încă un job. A refuzat să joace în două seriale TV

De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: Debutul tău pe micul ecran a fost într-un serial TV. Nu îți este dor să mai joci într-o astfel de producție? Ai avut propuneri în acest sens?

Adela Popescu: Într-adevăr așa este, debutul meu pe micul ecran a fost într-un serial, rămâne desigur o mare dragoste a mea. Au existat două propuneri în ultimii doi ani pentru a juca în seriale, însă nu s-au putut concretiza pentru că programul meu nu îmi permitea să fac și emisiunea și serialele, mai ales că îmi doresc foarte mult să îmi petrec cât mai mult timp alături de copii. Dar, în schimb, am jucat în piese de teatru și sunt în discuții acum pentru un rol într-un film de lung metraj care ar trebui să se filmeze în toamnă. Însă nu am toate detaliile și nici nu știu daca se face, dar da, sunt niște discuții.

De când ai devenit mamă, practic te-ai retras din viața muzicală. Acum, că băieții sunt măricei, intenționezi să revii pe scenă sau muzica este un capitol încheiat?

În fiecare zi îmi imaginez cum o să sun eu un producător muzical și o să îi cer exact piesa aceea pentru că am în cap exact ce muzică îmi place să ascult și să cânt, dar parcă ceva mă oprește de fiecare dată. Cred că există un timp pentru toate, dar cred că într-adevăr nu aș fi putut face față. Și nici acum nu e prea simplu, pentru că cel mic abia are un an și nu pot să îl abandonez încă. Și, pentru a face muzică așa cum se face, e nevoie să pleci mult de acasă, o piesă degeaba o scoți și are succes dacă nu o și cânți, prin țară, la concerte, pentru că nu se bucură oamenii de ea și de energia ta. Așa că nu este momentul acela, dar, dacă voi auzi o piesă așa pentru sufletul meu cu siguranță o voi înregistra. Altfel, cântăm toată ziua prin casă, adormim copiii, la duș, ce să zic – muzica e muzică.

În ce stadiu sunteți cu noua locuință și când preconizați că va avea loc mutarea propriu zisă?

Sperăm cumva de Paște să fie gata căsuța, deși nu cred că va fi cât să ne mutăm. Nu ne grăbim foarte tare, pentru că avem unde să locuim și vrem să o facem așa cum ne-o dorim, în cel mai minuțios mod.

Pe sticlă faci o echipă reușită cu Cove. Vă știați din teatru sau v-ați cunoscut când a luat naștere emisiunea? Care e cea mai mare calitate / defect al lui?

Pe Cove l-am întâlnit prima oara în viața mea la casting-ul de la “Vorbește lumea”. Atunci nu mi-a lăsat nicio impresie astfel încât să mă dea pe spate. Era foarte serios, nu glumea, sau cel puțin așa îl percepeam eu la momentul respectiv. Apoi l-am cunoscut și pur și simplu pot declara cu mâna pe inimă că e cel mai bun partener pe care și-l poate dori cineva. Este un super profesionist și când spun asta credeți-mă că nu exagerez cu nimic. Ar fi extrem de interesant să facem împreună și o piesă de teatru, o comedie desigur. Cred că ar fi super reușită. Cea mai mare calitate a lui Cove este umorul și faptul că nu este supărăcios. Are foarte multă experiență și asta mă ajută să fiu foarte relaxată. Nu există momente în emisiune care să ne pună în încurcătură pentru că fie eu, fie el, suntem pe fază și o scoatem la capăt. Suntem foarte relaxați, avându-ne unul pe celălalt acolo în emisiune. Iar un defect al lui, hmmm, stai să mă gândesc. Îmi găsesc greu cuvintele care să exprime defectele lui. Un defect: este misogin (râde, glumesc). Ce defect areeee? Aaaaa, atunci cand nu ținem dieta, ne încurajăm reciproc să mâncăm cât mai multe dulciuri. Da, asta este defectul lui, pratic m-a convins să mănânc și mai multe dulciuri decât mâncam eu înainte.