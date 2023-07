Adela Popescu și Radu Vâlcan au avut o vacanță de aproape o lună în Bali, acolo unde au mers însoțiți de cei trei copii ai lor. Vedeta de la PRO TV a povestit că fiul lor cel mare, Alexandru, este foarte pasionat de sport. Băiețelul are 7 ani este foarte curajos, dar este și curios să încerce tot ce este nou.

„Voiam să vă spun, că am tot postat legat de cât de mândri suntem de Alexandru și de curajul lui, pe care noi nu-l bănuiam.

Merge la cursuri de actorie, merge și la înot, nu foarte mult, înoată cu noi, desigur, și a făcut și câteva cursuri de înot. La concursul de înot de la școală, ce credeți, a ieșit primul.

Eram și pregătită ce să-i spun, că nu-i așa de important, că important e că participă și noi oricum suntem mândri de el. De unde, a câștigat. Iarăși, cu bicicleta a învățat foarte bine, pe noi ne-a surprins brusc”, a povestit vedeta pe Instastory.

„Am crezut că mor, efectiv am avut niște emoții îngrozitoare, mă simțeam vinovată”

În Bali, Alexandru a vrut să se dea pe tiroliană. Deși părinții au fost îngrijorați la început, Adela Popescu l-a convins pe Radu Vâlcan să-l lase pe copil să încerce această experiență.

„Iar acum, în Bali, ne-am dus să vedem tot felul de atracții turistice, printre care și niște câmpuri unde aveau amenajate niște tiroliene, leagăne, dar erau ceva foarte sus. Și a zis că vrea să se dea pe tiroliană. Radu a zis: «Exclus, e prea sus, nu se poate».

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN BELGIA. Reportaj din orașul unic în lume unde, de la exorcizări, s-a ajuns la „adoptarea” oamenilor cu suferințe mintale în familii

Eu mi-am înghițit limba și am zis: «Hai, mă, să încercăm, dacă el vrea». Și s-a dat, fraților, eu am crezut că mor, efectiv am avut niște emoții îngrozitoare, mă simțeam vinovată.

Era singurul copilaș, nu-i făcusem instructajul, trebuiau să-l prindă de o plasă. În fine, s-a descurcat foarte bine, i-a plăcut maxim, a zis că vrea să se mai dea. Eu am zis: «Exclus data viitoare»”, a povestit Adela, potrivit Fanatik.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Și a continuat: „Ce voiam să vă spun, eu chiar cred că sunt o mamă realistă. Ce voiam să vă mai zic, la noi era o certitudine că Alexandru nu va fi vreun sportiv, însă acum nu mai am nicio părere, nu doar că e curaj, ci e foarte talentat! Și nu știu de unde, că noi nu l-am încurajat, Radu e destul de fricos la chestiile astea, precaut.”

„Alexandru la un an jumătate făcea propoziții simple, Andrei, la doi ani, abia zicea câteva cuvințele”

Soția lui Radu Vâlcan a vorbit și despre diferențele pe care le-a observat la cei trei copii ai săi. „Acum vine importanța vacanțelor, așa cum vă spuneam, toți trei au făcut „salturi mari”. Nu știu dacă știați că Andrei a vorbit destul de greu, este băiețelul numărul doi, fără să vreau, făceam comparație cu Alexandru, care la un an jumătate făcea propoziții simple, Andrei, la doi ani, abia zicea câteva cuvințele.

Recomandări Premierul Ciolacu s-a întâlnit cu Viktor Orban, înainte ca acesta să vorbească la Tușnad. Anul trecut, Ciolacu a spus că prim-ministrul ungar a avut un discurs „jignitor” la adresa românilor

Andrei acum vorbește și el, înoată singur de două zile, Adrian a început să vorbească și el! Deci cam asta e cu vacanțele, nu e despre amintiri, ci de toată cantitatea de informații vizuale care pur și simplu îi ajută să evolueze”, a mai spus Adela Popescu.

Playtech.ro Faţa nevăzută a lui Kate! Ce i-a făcut lui Meghan, ea a pus la punct tot. Nu s-a putut abţine!

Viva.ro Cine este Adela Constantin, prima soție a lui Florentin Pandele: 'Fosta mea soţie a fost şi va rămâne o doamnă'

PUBLICITATE Cel mai important criteriu în achiziția mâncării, pentru români

FANATIK.RO Admitere liceu 2023, rezultate repartizarea computerizată. Vezi aici la ce liceu ai intrat. Update

Știrileprotv.ro Drama fraților dispăruți în Argeș: Găsiți de oameni care au văzut mesajul RO-ALERT. ”Sunt, pur și simplu, niște copii amărâți. Copii chinuiți”. Povestea celor doi frățiori care nu s-au lăsat unul pe altul

Observatornews.ro David și Radu, frățiorii dispăruți ieri în Argeș, au fost găsiți. Erau deshidratați şi au spus că au fugit de traiul greu de acasă

Orangesport.ro Panduru a văzut un detaliu greşit pe noul echipament al FCSB! "Nu sunt rotiţe zimţate deasupra stemei? Are 20?" | VIDEO

Unica.ro Cum arată Jennie Garth, 'Kelly' din Beverley Hills 90210, la 51 de ani. Actrița este mama a trei fete