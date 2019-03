Alex Bodi a declarat în cadrul emisiunii de la Antena 1, că decizia a venit din partea amândurora „Se aud o grămadă de zvonuri. Se aud presupuneri, speculaţii. Nu prea are mult legătură cu ce a fost. Noi am avut o perioadă foarte frumoasă împreună. Eu o să călătoresc mult. Nu a fost vorba de gelozie. Mai ales acum, la a doua despărţire de fosta mea. Într-adevăr, tensiuni există, că e ceva logic. M-am dus să-mi văd fetiţa, am avut acolo la Mediaş nişte chestii personale, nişte afaceri, că am luat ceva acolo la Mediaş. O proprietate, un hotel, şi a trebuit să stau câteva zile. Şi, vezi Doamne, a făcut lumea nişte legături că am fost la Mediaş şi am chemat-o pe fosta şi am petrecut timp cu ea acolo. Eu am greşit-o puţin în nişte chestii, înţelegi? Nu e vorba de gelozie, acum am citit ziarul, un articol, mi-a trimis şi ea mea. Eu nu i-am făcut ei gelozii. Eu nu sunt omul să fiu gelos”, a mărturisit Alex Bodi, pentru „Xtra Night Show”.

„De data asta am luat o decizie comună. Şi orgoliile…sunt şi nişte chestii peste care ea nu poate să treacă”, a mai spus Alex Bodi.

Bianca Drăgușanu şi Alex Bodi au trăit emoții puternice împreună, în luna noiembrie a anului trecut. Cei doi au botezat o fetiță, iar cei care îi cunosc au avut ocazia să îi vadă într-o ipostază emoționantă. Fosta iubită a lui Victor Slav a postat o imagine cu ei doi și micuța Eva Maria.

