Reacția cunoscuților vine după ce Valentin a fost văzut alături de o altă femeie, în Thailanda. Persoane apropiate din anturajul său au scos la iveală detalii mai puțin cunoscute.

Înainte de căsătoria cu fosta concurentă de la „Desafío”, cântărețul nu era genul care să se implice în relații serioase.

O prietenă a celor doi foști parteneri, Lavinia Tîrzianu, a scos la iveală dezvăluiri surprinzătoare despre viața amoroasă a lui Valentin Sanfira.

,,Nu avea relații din astea statornice de un an sau doi, era așa, mai diversificat, ca să spun direct. Chiar mi-a spus el în culise că nu i-a pus niciuna capac până nu o să găsească ceva potrivit”, a declarat Lavinia Tîrzianu, potrivit Cancan.

Și designerul Florin Burescu a rupt tăcerea. „Ei nu au nouă ani împreună, au șapte ani, vă spun sigur pentru că eram acolo când s-au cunoscut. Au avut doi ani de relație și apoi cinci ani de la semnarea actelor în fața stării civile. Între timp a existat și o altă relație, nu a fost doar o singură poveste înainte de Codruța.

Lucrurile s-au schimbat repede în viața lui și asta s-a văzut de mai multe ori. (…) Era genul de om care spunea clar că vrea o fată cuminte, cu un anumit trecut și o anumită educație. Spunea mereu că vine de la țară și că pentru el contează foarte mult aceste lucruri”, a precizat designerul Florin Burescu.