În imaginile surprinse se vede că vizibilitatea este redusă și că vântul suflă cu putere. „Fiecare drum către filmările Survivor este efectiv o bucurie și, în plus, mai îndulcește și dorul de casă. Până și o furtună are farmecul ei în Caraibe. Deși mai bine că am ratat-o”, a scris Adi Vasile pe Instagram.

Recent, Adi Vasile a ținut să precizeze că tot ceea ce se întâmplă la „Survivor România” este real, astfel că echipele sunt supuse unor experiențe dure, cărora trebuie să le facă față.

„Nu există regizare! E 100% real. (…) Totul este 100% real. Acolo, în junglă, ești filmat 24 din 24. (…) 24 din 24 fiecare concurent este văzut, analizat, și trăiește experiența pur și simplu așa cum o poți trăi într-o junglă”, declară Adi Vasile.

Adi Vasile se pregătește de nuntă

Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România” 2026, și-a cerut iubita în căsătorie în urmă cu doi ani, iar recent, acesta a vorbit despre cum va arăta cel mai important eveniment din viața lor. Delia se află în această perioadă în Republica Dominicană, alături de partenerul ei, care filmează pentru show-ul de la Antena 1.

„Noi ne simțim confortabil cu ideea unui eveniment mai restrâns, în care ne vor fi alături cei care sunt foarte apropiați de noi. Ne dorim o atmosferă relaxată, privată, în care să ne simțim bine, într-o locație frumoasă și însorită”, a spus Adi Vasile pentru viva.ro.