Deși a inițiat demersuri legale pentru a-și vedea băieții, abia recent Adriana Bahmuțeanu a reușit să aibă din nou contact cu ei, când, pe neașteptate, s-au prezentat la ușa ei. Invitată în emisiunea „Un show păcătos” de la Antena Stars, vedeta a povestit cât de intens a fost momentul revederii cu copiii săi.

Aceasta a mărturisit că nu se aștepta deloc la această vizită. „Îți dai seama că m-au luat emoțiile. Au venit pe nepregătite. M-am trezit cu ei la ușă. (…) Au venit să discutăm despre școală. Am discutat foarte multe lucruri. I-am simțit efectiv victime ale traficului de persoane dacă pot să spun așa. (…) Este metoda Lover Boy aplicată la copii, cam așa.”, a spus Adriana Bahmuțeanu în cadrul emisiunii.

Ce a discutat Adriana Bahmuțeanu cu copiii ei

Ea a menționat că motivul pentru care băieții au venit să o vadă a fost legat de discuții despre viitorul lor educațional, în contextul în care înscrierile la școlile private sunt deja în desfășurare. „Scopul vizitei a fost să vorbim despre școală, pentru că la școlile private încep înscrierile de pe acum. Lucrul bun este că au conștientizat că eu sunt mama lor și că eu sunt obligată prin lege să am grijă de ei, să semnez aceste documente, și nu altcineva. Eu o să plătesc școala. (…) Lucrul bun a fost ca fost prima dată când am reușit să vorbesc cu ei. Am mâncat împreună niște căpșuni.”, a mai spus ea.

Recomandări Cazul bărbatului răpit pe stradă în Timișoara pentru a fi forțat să cerșească la Cluj-Napoca. Fugise de abuzatori din Franța în România

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Adriana Bahmuțeanu a vorbit deschis și despre momentul în care a putut, în sfârșit, să își îmbrățișeze din nou copiii, după o perioadă dureroasă de distanțare. A subliniat că băieții nu au conștientizat încă efectul negativ al îndepărtării lor de ea și nici nu au reluat complet legătura pe rețelele sociale. „A fost emoționant.

Sufletul lor tânjește după relația cu părintele, la fel cum sufletul meu tânjește după relația cu ei. Am avut câteva momente, cum să-ți spun, pline de încărcătură emoțională. Nu au realizat că au greșit. (…) Lucrul bun este că ne-am înțeles de data asta, adică am discutat, am stat de vorbă.

A fost prima dată după atâta timp când am reușit să stăm de vorbă o oră, o oră și ceva. Eu sper ca de aici încolo să înceapă comunicarea, dar între timp nu am mai comunicat, adică am mai vorbit foarte puțin. Nu m-au deblocat. Nu e bine, dar e un pas. Pentru mine a fost o gură de oxigen și cred că și pentru ei, pentru că știau casa, știau că e casa lor, le-am și spus că e casa lor aici.”, a adăugat Adriana Bahmuțeanu.

Recomandări Generalul de top al lui Vladimir Putin anunță că „Al Treilea Război Mondial a început”: „Nimeni să nu se joace cu noi cum au făcut-o cu Iranul”

Adriana Bahmuțeanu a criticat lipsa de implicare a autorităților

Într-un alt interviu la aceeași televiziune, Adriana Bahmuțeanu a criticat în termeni duri lipsa de implicare a autorităților, despre care spune că nu i-au oferit niciun sprijin real în lupta pentru reîntregirea familiei sale.

„La primul semn de înstrăinare părintească, de alienare, DGASPC e obligat să ceară încuviințarea instanței pentru expertiză psihologică. Prima greșeală pe care a făcut-o această instituție este că nu a cerut în regim de urgență. Prin urmare, i-am dat în judecată. Așa spune legea, copilul să nu fie înstrăinat grav, sunt multe cazuri de copii înstrăinați de părinții lor.

Pot fi reabiliitați și se poate, numai că trebuie sprijinul Protecției Copilului, în cazul meu, Protecția Copilului mă înstrăinează de proprii mei copii. Ei cer, în același proces în care sunt obligați să ceară expertiza și închid gălușca cu expertiza, cere ca eu să nu mai am program de vizită cu proprii mei copii”, a spus Adriana Bahmuțeanu la „Xtra Night Show”.

Cu toate acestea, Adriana rămâne optimistă și determinată să-și reconstruiască legătura cu fiii săi, pas cu pas. Situația este în continuare una delicată, dar apropierea recentă pare a fi un semn că reconcilierea nu este imposibilă.