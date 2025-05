La acea vreme, Adriana Bahmuțeanu dezvăluia că este vorba despre o cauză de-a dreptul incredibilă, deoarece ea este tutore legal al celor doi minori, chiar dacă ei locuiesc în continuare în casa răposatului Silviu Prigoană. Astfel, vedeta era atât reclamant, cât și pârât!

A avut proces și în luna martie

„Minorii mă dau în judecată. Ei trebuie să fie reprezentanți de un tutore legal, care tot eu sunt. Eu sunt și reclamat, și pârât. Îți dai seama cum e asta? Ei nu au voie, că sunt minori. Tutorele sau părintele îi reprezintă. Eu am putut să deschid dosare în numele copiilor. Lor le-a fost respinsă cererea.

Am fost repartizați la doi judecători foarte buni. Ei le-au ținut o lecție de drept în timpul procesului și le-au spus ce se întâmplă. Ei sunt în exuberanța adolescenței, cred că tot ce zboară se mănâncă. Li se pare cool să își dea mama în judecată, eu sunt «persona non grata» pentru ei, că sunt alienați. Cineva a trebuit să le spună și pe mine nu mă ascultă. Le-au spus judecătorii. Au fost reprezentați de mine. Și pe portal apare, dar mie îmi place că îi mai văd la tribunal. Am rugat-o pe doamna judecător să mă lase să vorbesc. Le-am spus că îi iubesc”, afirma la acea vreme Adriana Bahmuțeanu la „Un show păcătos”.

Acum, Adriana Bahmuțeanu a ajuns din nou în fața judecătorilor, deoarece a fost dată în judecată de Maximus, fiul ei cel mare.

Adriana Bahmuțeanu a mers fără avocat

„Mă bucur să îl văd, măcar aici. Eu sper că lucrurile se vor rezolva și că vom redeveni o familie, pentru că nimeni nu poate să distrugă legătura dintre mamă și copil, o legătură invizibilă, care nu poate fi distrusă de nimeni. Numai că băieții mei amândoi sunt la vârsta rebeliunii, la vârsta adolescenței, sunt manipulați și influențați psihologic de oricine. Vor să se rupă de părinte în perioada aceasta. Am venit singură, fără avocat. Doamna avocat, din păcate, nu se simte foarte bine. Nu am apărător în acest dosar, o să văd ce fac”, a spus vedeta la Antena Stars.

Sursa citată a spus că la proces și-a făcut apariția și avocatul lui Honorius Prigoană, unul dintre cei doi băieți mai mari pe care Silviu Prigoană nu îi are cu Adriana Bahmuțeanu, însă acesta a încercat să evite presa.

Întrebat ce se întâmplă la proces și dacă îl reprezintă pe Maximus, avocatul lui Honorius Prigoană nu a oferit prea multe detalii. „Nu sunt purtător de cuvânt, îmi cer scuze. Nu am reprezentat niciun minor în această ședință. Am venit de curios”, a spus el.

