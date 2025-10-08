Adriana Bahmuțeanu vrea să se mute în America cu soțul ei. Cum își va câștiga banii peste ocean

Adriana Bahmuțeanu trăiește o nouă etapă fericită în viața sa. Vedeta s-a căsătorit civil cu partenerul ei, George Restivan, pe 2 octombrie 2025, în cadrul unui eveniment restrâns, la care au participat doar apropiații. George a venit special din America pentru cununia civilă, alături de fiul său, însă urmează să se întoarcă peste ocean în următoarele zile.

Adriana Bahmuțeanu a declarat că, deși distanța va fi o provocare, intenționează să se stabilească și ea în SUA în viitorul apropiat. Vedeta are deja viză și a dezvăluit că și-ar dori să profeseze acolo ca psiholog, meserie pentru care s-a interesat inclusiv de salariul anual.

„Nu o să fie foarte la distanță (n.r. – căsnicia), căci și eu aș vrea să plec acolo. Chiar vreau să mă stabilesc în SUA, am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea, ca psiholog. În Statele Unite se câștigă extraordinar de bine și îmi place ce fac în domeniul ăsta unde lucrez (…) Știu termenii, pentru că am avut foarte multe formări în limba engleză”, a mărturisit Adriana Bahmuțeanu, care a trecut recent printr-o perioadă dificilă, după pierderea mamei sale.

Adriana Bahmuțeanu nu a plecat în luna de miere

Cei doi nu au plecat încă în luna de miere și nu au reușit nici măcar o scurtă escapadă de weekend împreună, din cauza programului încărcat și a faptului că George Restivan urmează să plece curând înapoi în America. Cu toate acestea, vedeta spune că planurile lor de viitor sunt clare: o viață împreună peste ocean.

„Nu am avut timp (n.r. – de luna de miere). Am tot zis că plecăm undeva, că mergem, dar nu am reușit. Nu am avut timp”, a mai spus vedeta.

