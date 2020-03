De Livia Lixandru,

În ediția de vineri seară, 13 martie, cea care a ridicat o sală întreagă în picioare și a impresionat juriul până la lacrimi a fost Aura Marcu, o stewardesă din Bacău, care a primit Golden Buzz la „Românii au talent” de la Florin Călinescu. Tânăra are nu doar o voce senzațională, ci și o poveste de viață extrem de impresionantă…

Aura Marcu a urmat cursurile Conservatorului din Iași și Liceul de Artă din Bacău și adoră muzica clasică, este pasionată de poezii și desen, iar acum își trăiește în sfârșit visul copilăriei – este stewardesă.

Un parcurs cu atât mai spectaculos cu cât tânăra de 34 de ani nu a avut nici pe departe o viață normală… Povestea ei din testimonialul ce i-a precedat interpretarea a adus lacrimi în ochii tuturor.

„Eu practic m-am trezit într-un orfelinat. Am fost dată acolo de la două zile de la naștere, de către bunicul și unchiul meu, pentru că eu practic reprezentam o rușine pentru familia aceea, pentru că mama m-a născut așa de tânără.

După aceea am fost informată că tata a murit, iar eu practic am crescut cu vina aceasta, că după ce am venit eu pe lume s-au destrămat toți.

Mama a înnebunit, din păcate, în urma a ceea ce a pierdut, a fost închisă într-un spital, am schimbat 11 centre de plasament, dar toate aceste lucruri m-au întărit.

Am învățat să înfrunt viața, greutățile, pentru că acolo era ca în junglă. A fost o perioadă cumplită, ajungeai uneori să le speli picioarele celor mari și aproape că mă obișnuisem să îmi iau bătaie în fiecare zi”, și-a încheiat Aura Marcu, câștigătoarea Golden Buzz la Românii au Talent povestea.

Aura Marcu l-a impresionat pe Florin Călinescu

Florin Călinescu, juratul care a recunoscut că este cel mai dur, dar și cel mai impresionabil dintre cei patru, a apăsat butonul de aur și a propulsat-o pe Aura Marcu, a cărei voce l-a făcut knock-out, direct în finală. Emoționată, Aura Marcu a izbucnit în plâns și l-a îmbrățișat pe Florin călinescu, la rândul său vizibil tulburat.

„Am văzut lacrimi în ochii lui, am văzut că a ajuns emoția concurentei la el și m-a impresionat foarte tare’, a mărturisit Andra, în timp ce Andi Moisescu a felicitat-o și el: „Meriți din plin bucuria asta. Felicitări!’.