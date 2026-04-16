Vedeta se află în Antalya, bucurându-se de relaxare la maximum, iar acolo s-a întâlnit cu actorul Jason Statham. Bruneta nu a ratat ocazia de a se fotografia alături de cel care a cucerit inimile publicului cu rolurile interpretate de-a lungul anilor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Nu este necesară nicio descriere. A fost o plăcere să te întâlnesc”, a scris Adelina Pestrițu, pe Instagram, în dreptul imaginilor.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea sunt căsătoriți din 2019 și au împreună o fetiță. De mai mulți ani, Adelina Pestrițu și-a exprimat dorința de a mai avea un copil. Vedeta nu plănuiește neapărat venirea pe lume a acestuia, preferând să lase lucrurile să se întâmple natural. Dacă va rămâne însărcinată din nou, Adelina promite că va primi bebelușul cu brațele deschise.

„Mi-aș mai dori un copil. Sunt foarte recunoscătoare pentru familia pe care Dumnezeu mi-a dat-o, mi-aș dori foarte mult și al doilea copil. Virgil știe, normal, discutăm foarte mult”, a declarat Adelina Pestrițu în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”.

După 9 ani de relație și 8 ani de la nuntă, fosta prezentatoare TV a dezvăluit recent că viața lor de familie nu este întotdeauna „roz” așa cum pare pe rețelele sociale, oferind detalii despre momentele de tensiune din cuplu.

„Putem spune că avem o relație lungă și armonioasă, dar nu perfectă. Nu suntem chiar în punctul de a da sfaturi pentru că și noi avem episoadele noastre în care ne certăm și ne împăcăm, ne reproșăm diverse și ne îmbrățișăm după”, a declarat Adelina Pestrițu pentru viva.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE