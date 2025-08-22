Însă în sezonul doi, noi forțe se vor alătura brigăzii. Lena și Doru sunt doi agenți pregătiți să aducă viziuni proaspete, dar și tensiuni nebănuite.

Lena este o tânără polițistă cu un trecut neașteptat și cu legături care vor zdruncina liniștea echipei de combatere a criminalității. Actrița Raluca Aprodu, cea care va interpreta acest rol, a afirmat: „Este mereu o bucurie pentru mine să fac parte din proiectele de la PRO TV, din foarte multe motive. În primul rând, pentru că lucrez cu oamenii extraordinari din spatele camerei cu care mă știu de ani de zile și în care am încredere deplină.

Și aici mă refer la toate departamentele: de la păr, la machiaj, la cameră, la regie etc. Și doi, pentru că am cunoscut cu ocazia asta oameni cu care nu am mai lucrat, colegi actori – întâlniri care m-au încântat. Lena este un personaj extrem de important pentru poveste și care, deși la prima vedere poate fi judecată ușor, cu timpul descoperi că lucrurile sunt mai complicate decât par. Mai multe nu pot să zic”, a spus Raluca Aprodu.

Doru, în schimb, este un polițist cu o abordare neconvențională asupra aplicării legii. Alex Velea se alătură distribuției cu acest rol care îl va pune în ipostaze ce îi vor surprinde pe cei de acasă.

„Sunt foarte fericit că fac parte din acest proiect. Sunt fan al acestui gen de seriale, pline de acțiune în care binele se luptă cu răul, găștile de cartier (clanuri sau diverse brigăzi de borfași) încearcă să obțină supremația, în timp ce forțele legii fac eforturi pentru a menține liniștea pe străzile orașului. Rolul meu este dinamic, imprevizibil și presărat cu un umor pe care cei de acasă sunt sigur că o să-l admire.

Doru este un polițist trecut de prima tinerețe, dar care nu se teme să se aventureze în mijlocul acțiunii, având o abordare unică, total diferită de ceilalți colegi. Doru e un tip direct, nu dă prea multe explicații și o să îi cucerească pe telespectatori prin temperament”, a mărturisit Alex Velea.

