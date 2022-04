În anul 2012, Alex Velea era acuzat de Cristina, o fată care abia trecuse de vârsta majoratului, că a lăsat-o însărcinată. Tânăra susținea la vremea respectivă că l-a cunoscut pe Alex Velea la un concert în Timișoara și că au întreținut relații intime într-o cameră de hotel (Citește AICI mai multe detalii).

Invitat la podcastul „Vin de-o poveste by Radu Țibulcă”, iubitul Antoniei și-a adus aminte de acest scandal mediatic prin care a trecut în urmă cu 10 ani. Alex Velea a apreciat că, la vremea respectivă, Cabral l-a sunat și i-a dat posibilitatea să se apere în emisiunea pe care o prezenta la Acasă TV.

„Am mai avut episoade mediatice nasoale. Primul a fost că am lăsat o fată însărcinată și tot o primeau pe la emisiuni. Nu mai știu dacă erau atunci „Poveștiri de noapte”, iar Cabral știa că urmează să prezinte știrea asta. El a avut amabilitatea și probabil sentimentul ăsta de frăție, de tovărășie, iar el m-a sunat și mi-a zis: «N-am cum să nu prezint, pentru că asta îmi e rolul. Vrei să zici ceva?». Mi-a dat dreptul la replică, mi-a dat posibilitatea să mă apăr. I-am zis că nu vreau să apar, nu vreau să zic nimic, că nici nu știu ce să zic”, a declarat artistul pe YouTube.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Alex Velea: „Măruță mi-a ținut partea”

Chiar dacă recent s-a certat cu Cătălin Măruță, Alex Velea a povestit că prezentatorul i-a luat apărarea la vremea respectivă și a făcut-o pe fată să recunoască adevărul, faptul că nu era însărcinată cu artistul. Mama tinerei l-ar fi sunat pe Velea și apoi au rezolvat situația mergând la notar. Artistul susține că fata respectivă ar fi avut probleme mintale.

Recomandări Descindere a poliției și procurorilor la o facultate din Moscova. E vizat și profesorul Grigory Yudin, care se pronunțase contra lui Putin în Libertatea

„Mi s-a părut la început o glumă, apoi am văzut că tot o chemau pe fată la diverse emisiuni. Acolo mi s-a părut că Măruță mi-a ținut partea și am fost mândru că eu l-am considerat mult timp prietenul meu, și acolo mi s-a părut că a știut să pună de așa manieră întrebările încât să o facă pe fată să recunoască, de fapt, că totul era o minciună. Până la urmă m-a sunat mama respectivei. Avea niște probleme fata… sus, la mansardă. Am mers la notar, în fine. La final am plătit notar să semnez eu și ea, ca să arătăm că a fost totul o minciună, că a greșit, că nu era în deplinătatea facultăților mintale. Ea își imagina. Nu am avut nicio legătură sau relații intime ca să rămână însărcinată. Mergea cu o ecografie falsă că e însărcinată cu mine. Ăsta a fost primul scandal mediatic din care am făcut parte și în care s-a abuzat așa un pic de imaginea mea și de nervii alor mei”, a continuat logodnicul Antoniei.

De fiecare dată când este implicat în vreun scandal, Alex Velea se gândește la părinții lui, care își fac griji pentru el și se consumă în urma știrilor negative apărute.

„Ai mei nu înțelegeau ce se întâmplă. Cea mai mare teamă a mea a fost mereu emoția părinților mei, ce simt… Le stă inima când aud ceva de rău de mine. Mă gândesc mereu la mama și la tata”, a mai spus Velea.

GSP.RO Ce-a spus un bulgar stabilit în România despre românce: „Sunt mai drăguțe decât bulgăroaicele, dar...”

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Vladimir Putin vrea să distrugă Europa. Ce va urma după criza alimentară

Observatornews.ro Doi soldaţi ruşi, fraţi gemeni, au murit pe frontul din Ucraina, în aceeaşi zi. Unul dintre ei urma să devină tată

HOROSCOP Horoscop 2 aprilie 2022. Taurii vor avea ocazia să privească în profunzimea unor situații problematice și de a învăța din ele

Știrileprotv.ro Răspunsul dat de Zelenski atunci când a fost întrebat dacă a ordonat sau nu atacarea unui depozit de petrol din Rusia

Orangesport.ro Imagine uluitoare. Ce avea asupra sa un militar rus ucis. Soldaţii ucraineni au rămas perplecşi. FOTO

PUBLICITATE „Flip The Stereotypes” - celebrăm femeile care răstoarnă prejudecățile