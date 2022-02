Invitat în emisiunea „Duet”, moderată de Alexandra Ungureanu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube theXclusive, Alex Velea a dezvăluit ce meserie și-ar dori să aibă, în viitor, Dominic și Akim.

„Copiii mei cred că o să facă MMA. Glumesc. Mi-ar plăcea să facă ce-și doresc și să lucreze într-un domeniu în care chiar au aptitudini. Eu vreau să cânte, sincer, dar nu vreau să îi forțez să facă treaba asta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Dacă îi vezi, sunt fabuloși. Nu vreau să îi laud mai mult decât trebuie, pentru că sunt copiii mei. Fiecare părinte crede că odrasla lui e specială și așa și trebuie. Au copilărit în mediul ăsta, acasă ascultă muzică non-stop, fie că studiem noi sau fie că ascultăm pur și simplu să ne distrăm, să ne relaxăm.(…) Se filmează, se înregistrează, fac spectacol”, a declarat Alex Velea, potrivit Wowbiz.

Artistul a dezvăluit care este rolul lui în viața Mayei și ce înseamnă aceasta pentru el. „Am avut imprimată figura asta paternă, îmi doream să am copii de la 20 de ani, doar că nu am găsit persoana potrivită, probabil nici eu nu eram pregătit la vârsta aia.

S-a întâmplat fix cu persoana potrivită și când a cosiderat Dumnezeu că e momentul și mă bucur că a fost așa. Am trei copii minunați.

Pentru că am trei copii, nu doi. Am doi băieți făcuți cu Antonia, dar și pe Maya o consider ca fiica mea, o iubesc la fel de mult și sunt mândru de orice succes al ei. Vreau să fiu un prieten foarte bun al ei și să îmi exercit acest rol de tată vitreg, deși cuvântul «vitreg» sună urât. Am rolul meu în viața ei”, a povestit Alex Velea, în emisiunea „Duet”.

PARTENERI - GSP.RO „Pentru cele mai multe restaurante sunt, probabil, cel mai rău coșmar”. Singurul lucru pe care-l mănâncă Victoria Beckham de 25 de ani

Playtech.ro Amenda uriașă pe care a primit-o un client Lidl care a stat 15 minute în magazin: ‘Nu mai vin niciodată’

Observatornews.ro Descoperirea făcută de poliție în camionul șoferului care a provocat accidentul cu 7 morți din Iași. Ar putea dezvălui cauza tragediei

HOROSCOP Horoscop 4 februarie 2022. Leii au parte de o oportunitate la locul de muncă

Știrileprotv.ro Valentin Lazăr, un român din Marea Britanie, a atacat o femeie și a lăsat-o să moară, dezbrăcată, în tufișuri

Telekomsport FOTO | Cum arată maşina pe care Gigi Becali i-a cumpărat-o lui Mihăiţă Neşu: ”L-am sunat să-i mulţumesc”