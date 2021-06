Alex Velea, replica acidă la adresa lui Măruță. „Nu am ce să mai vorbesc cu el. Și-a luat din nou filmul ăsta de cancanist”

Spre finalul podcastului, Speak l-a întrebat pe Alex de ce se lasă atras în tot felul de relații conflictuale. „Mi se pare că ești magnet de complicăciuni și de lucruri bune, clar, dar cred că într-o măsură este și vina ta”, a spus Speak.

Înainte ca Speak să facă această mărturisire, Alex a vorbit despre relația conflictuală dintre el și Măruță.

„Mi se pare că în fiecare săptămână e măcar o emisiune în care este vorba despre mine sau despre Antonia, dar într-un context defavorabil nouă. Într-un context nașpa. (…)

Nu am ce să mai vorbesc cu el. S-a mai întâmplat o dată, când chema rudele fostei mele neveste ca să vorbească despre mine aiurea. Asta după ce avusesem niște ani de prietenie”, a spus artistul potrivit Unica.

În plus, Cătălin ar fi sunat-o pe mama solistului pentru a-i spune că a greșit față de el. „Doamna Velea, știți cum este, suntem ca într-o relație, am mai greșit…”, ar fi spus prezentatorul TV, potrivit lui Alex.

„Și-a cerut un fel de scuze, apoi a spus că sunt un fel de gâscă dacă nu accept scuzele și dacă nu merg mai departe.

Îmi doream oricum să fac o colaborare cu Andra pentru că mi se pare că este tare din punct de vedere vocal și am zis: «Hai să o las așa». Am mers am cântat la Ateneu, am mers în turneu, în fine, după care și-a luat din nou filmul ăsta de cancanist, de calcă pe cadavre.

