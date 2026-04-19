„În primul rând, eu mă duc la sală, nu mănânc dulciuri, nu beau suc cu acid. Beau doar sucuri naturale și apă plată. Ciocolată nu, nu-mi place ciocolata deloc. Nu-mi place, nu pot să mănânc. Când mi-e poftă de dulce, mănânc fructe. Fata mea mai are scăpări și mai cumpără niște chestii și mai gust. Dar nu pot să le mănânc mult, știi, pentru că nu suport.

Atât și sportul. Și mă duc și la tratamente corporal să mă mențin. Noi artiștii avem nevoie să arătăm bine, mereu”, a declarat Bella Santiago pentru revista VIVA!

Nicu, soțul Bellei Santiago s-a operat la Viena

Nicu Grigore, soțul Bellei Santiago, a fost operat recent la picior, după ce s-a accidentat grav în timp ce se afla la „Survivor România” 2026. Intervenția a avut loc la Viena, iar artista a făcut primele declarații despre starea de sănătate a fostului concurent de la Antena 1.

„E ok, s-a terminat operația. El e foarte optimist și e ok” , a spus Bella Santiago la Știrile Antena Stars.

„Au reparat ligamentul care era rupt și acum e bine. Trebuie să facă recuperare 3 luni de fizioterapie și apoi în continuare încă trei luni. Cred că eu am avut cele mai multe emoții pentru că îmi era frică, dacă nu se trezea după anestezie. O să stea internat până mâine, dar rămânem până luni în Viena că a zis doctorul că trebuie să meargă la control luni”, a mai spus ea.







