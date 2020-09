În cadrul emisiunii “Xtra Night Show”, cântărețul a vorbit despre iubita sa și a declarat că fosta soție l-a înșelat de multe ori.

“Mi-am asumat-o! Am o relație și mă bucur și o iubesc pe fata asta! Să dea Dumnezeu să fie bine în continuare.

Deci eu nu am mințit că nu am o relație. Am și mă bucur! Hai să fim serioși. Nu ieși în presă și mă acuzi numai pe mine de infidelitate, când tu ai la rândul tău nouă infidelități. Eu le voi demonstra pe toate”, a declarat Alin Oprea la Antena 1.

Iubita l-a ajutat să treacă mai ușor peste probleme

Alin Oprea a mai declarat în urmă cu ceva timp că și-a găsit sufletul-pereche. Se pare că noua parteneră a ajuns în viața cântărețului la momentul potrivit și l-a ajutat să treacă mai ușor peste această perioadă neagră.

“Această relație a venit foarte firesc în viața mea, nu mi-am dorit o relație, n-am căutat-o, nu eram în starea psihică mentală și necesară. Practic, hotărâsem să rămân singur.

Nu îmi căutam pe cineva neapărat, dar se pare că Dumnezeu întotdeauna știe mai bine ce avem nevoie decât noi și mi-a adus sufletul-pereche aproape.

Este iubita mea, nu e amanta mea, așa cum se spune, nu e o brunetă focoasă, este o femeie foarte serioasă, un om de afaceri din zona imobiliară”, a declarat Alin Oprea, recent.

