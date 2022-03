În ultimul timp, Alin Oprea a trecut printr-o transformare spectaculoasă. De când a cunoscut-o pe Medana și a divorțat de mama copiilor lui, artistul este într-o continuă schimbare. Acum, vedeta este mult mai atentă la felul în care arată și merge la sală.

Recent, Alin Oprea a uimit pe toată lumea când a apărut afară, în zăpadă, doar cu lenjeria intimă pe el. Artistul de la Talisman face terapie prin frig. El profită de fiecare vacanță la munte, unde pleacă destul de des alături de partenera sa.

„Am simțit că într-un fel trec prin stări și emoții similare. Astfel încât am considerat că și pe mine mă poate ajuta această terapie. Și am avut dreptate. M-am ajutat să-mi echilibrez foarte eficient trupul, mintea și sufletul. Împreună cu sportul și viața ordonată din punct de vedere nutrițional și odihnă (somn corect), am devenit cel de azi. Medana este și ea atrasă de toate aceste terapii alternative și ne sfătuim mereu ce și pentru care dintre noi ar funcționa mai bine. În cazul meu, variantele „dure” sunt cele mai eficiente”, a mărturisit Alin Oprea pentru Ciao.ro.

Artistul declară că și iubita lui este interesată de aceste terapii alternative și decid împreună ce este mai bine pentru ei.

Acum, Alin Oprea și Medana se află în Spania, acolo unde artistul a avut spectacol. Cei doi profită de fiecare moment petrecut împreună și nu ezită să își arate iubirea pe care și-o poartă.

