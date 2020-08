Alin Oprea, primele declarații despre divorțul de Larisa. S-au despărțit după 22 de ani de căsnicie. “Am simțit cumva o eliberare”

Alin Oprea, fostul membru al trupei Talisman a vorbit sincer despre Larisa, fosta lui soție, actuala iubită, dar și despre alcool.

Se pare că ruptura dintre cei doi s-ar fi produs în urmă cu trei ani, atunci când Larisa Oprea a ales să plece cu fiica ei în Anglia.

“Schimbarea mea a început din clipa în care Larisa a plecat în Anglia cu fiica noastră la studii, adică de prin anul 2017. Am simţit cumva o eliberare şi, totodată, am considerat că este timpul să mă uit cumva şi spre mine, ceea ce nu mai făcusem în ultimii 20 de ani.

Alin și noua iubită (foto: click)

Toată viaţa am fost pentru copii, pentru familie, m-am dedicat, am muncit foarte mult să nu le lipsească nimic. Iar acum, când au crescut şi pot să spun că se pot descurca şi singuri într-o oarecare măsură, ar fi bine să mai am grijă şi de mine”, a declarat Alin Oprea pentru Click!.

Noua iubită l-a schimbat complet

Alin Oprea a recunoscut că mai consuma alcool, însă nu era alcoolic așa cum l-a etichetat toată lumea.

“Stilul acesta de viaţă sănătos pe care mi l-am impus a venit la pachet cu renunţarea definitivă la alcool.

Eu sunt un om asumat, un om sincer, care nu se ascunde după degete şi vreau să lămuresc acest lucru, pentru că mi s-a creat în mod mincinos o imagine de alcoolic. De la a bea de plăcere, cu prietenii, până la a fi alcoolic, este exagerat de mult.

Nu am fost niciodată dependent de alcool. Din 2010 până în 2017 am consumat câte un pahar, cu prietenii, pentru a ne simţi bine. Se întâmpla cu anumite ocazii, evenimente, sau la socializare, la un grătar. Şi asta doar seara, când îmi terminam munca.

Niciodată ziua sau în timpul programului. Nu cred că m-a văzut cineva beat vreodată, să mă ridice de sub mese.

Da, beam ca un bărbat normal, de plăcere, să mă simt bine, însă soţia mea se ocupa să îmi inducă starea aceasta, că aş avea probleme cu alcoolul, astfel încât ajunsesem să cred că ea chiar avea dreptate”, a mai spus artistul.

Alin Oprea a declarat că noua iubită a fost cea care l-a determinat să se schimbe.

“Sunt echilibrat. Mai echilibrat, de fapt! Mai liniştit. Poate că trebuia de mult să fiu aşa. Am renunțat la tot ce era toxic în viața mea.

Până acum am fost un bărbat bun, un tată responsabil, un soţ al naibii de implicat şi stâlp al familiei. Poate că am obosit. Am vrut să mă mai uit şi spre mine”, a spus Alin Oprea pentru sursa mai sus menționată.

Alin nu este de acord ca Larisa să îi poarte numele

În mare secret, Larisa Oprea s-a dus de mână cu cei doi copii la notar, acolo unde urma să semneze actele de divorț, după 22 de ani de căsnicie.

Dintr-un divorț pe cale amiabilă, cei doi vor ajunge la tribunal, pentru că Alin Oprea nu este de acord ca mama copiilor lui să-i păstreze numele.

