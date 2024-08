Sabina e o tânără destul de conservatoare, care a trăit foarte mult după regulile societății, a suferit multe dezamăgiri din dragoste, dar nu a renunțat la căutarea unui partener de viață, după cum povestește Alina despre noul personaj cu care revine în cinematografie după nouă ani. Alina Eremia ne-a dat câteva detalii despre film și a dezvăluit ce planuri are pe plan muzical.

Cu rolul Sabinei din fimul „Ca fetele” te întorci la o mare iubire de-ale tale, actoria, după o pauză de nouă ani…

Chiar dacă au trecut nouă ani, am simțit că am reluat lucrurile de unde au rămas în ceea ce privește actoria, pentru că s-a simțit la fel de proaspătă interacțiunea. Am primit vara trecută de la Global un telefon despre un casting pentru un lungmetraj în regia Cameliei Popa. Până în punctul acela, am mai primit invitații să joc și în alte producții, dar din considerente de timp, am refuzat.

Am primit scenariul pentru rolul meu, mi-a surâs, și chiar dacă în continuare programul era unul destul de încărcat, am avut un impuls și o curiozitate mare de a merge să văd despre ce e vorba. Cred că a venit la momentul ideal, când reînviase interesul meu legat de ideea de a juca. Ce m-a atras la Sabina a fost optimismul ei chiar și când șansele nu ii surâd și speranța că dragostea autentică nu e doar o noțiune, ci un lucru tangibil.

De ce i-ai invita pe oameni la cinema să vadă „Ca fetele”?

Este un film frumos, pozitiv, condimentat cu umor și emoție reală. Este o oglindă a societății cu reperele ei actuale și cred că merită să-l vedeți, pentru că perspectiva prezentată va aduce mai multă înțelegere față de femeile din viețile noastre, ce emoții experimentează și să imbrațișăm cine suntem.

Cum ai descrie-o pe Sabina?

Sabina e o tipă la 35-40 de ani, destul de conservatoare, care a trăit foarte mult în parametrii impuși de societate despre cum ar trebui să se comporte/ arate o femeia la vârstă ei. Deși a suferit multe dezamăgiri din dragoste, caută un bărbat care să-i devină partener în adevăratul sens al cuvântului, să construiască împreună, să o stimuleze și să evolueze în relație. Dacă se aliniează planetele, vedeți din 13 septembrie în toate cinematografele.

Cum a fost colaborarea cu Maia Morgenstern, Adriana Trandafir și Aura Călărașu?

Colaborarea cu doamnele Maia, Adriana și Aura a fost excepțională! Sunt efervescente și umplu spațiul cu energia lor. E imposibil să nu te îndrăgostești de ele. Pe lângă talentul imens și profesionalism, sunt foarte calde că persoane, foarte prietenoase. Ne-am amuzat teribil între secvențe, au o gramadă de povești senzaționale de viață.

În această perioadă aglomerată, mai ai timp și de o vacanță? Și dacă da, ce stil de turist ești și ce activități te relaxează cel mai mult?

Cuvântul „vacanță” nu se află în vocabularul meu în următoarea perioadă. Nu am planificat nimic, pentru că pregătesc albumul, sunt concerte antamate și sunt destul de angrenată și în cel mai nou proiect personal în care m-am implicat, o locație cu cafea de specialitate, unde strângem o comunitate foarte frumoasă de oameni.

Se cheamă The Brewprint și este un concept de care m-am atașat foarte tare. Că să revin la întrebare. Îmi programez vacanțele în funcție de necesități și de cât timp am la dispoziție. Sunt dăți când alegem destinația targetat pentru plimbări, vizitat, agitație și alte momente când vrem să ne retragem să ne încărcăm bateriile cel puțin 2-3 zile.

