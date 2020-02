De Elena Petre,

Premiul a fost înmânat regizorilor Julia Reiche și Steven Reiche.

Ulterior, Barack Obama a reacționat pe Twitter și i-a felicitat pe aceștia.

„Felicitări Juliei și lui Steven, regizorii din spatele American Factory, pentru că au spus o poveste atât de complexă și de emoționantă despre fiecare consecință pe care o are asupra oamenilor o schimbare economică importantă. Mă bucur să văd că doi oameni talentați și extraordinari de buni iau acasă Oscarul acordat primei producții a Higher Ground”, a scris fostul președinte.

Congrats to Julia and Steven, the filmmakers behind American Factory, for telling such a complex, moving story about the very human consequences of wrenching economic change. Glad to see two talented and downright good people take home the Oscar for Higher Grounds first release. https://t.co/W4AZ68iWoY