Anca Pandrea și amicii actriței au ajuns şi la un restaurant select unde erau foarte mulţi indieni şi francezi şi unde au avut parte de o mare surpriză.

„A venit la noi un bărbat care era fardat ca o femeie şi a dansat din buric decent. N-am văzut aşa ceva în viaţa mea şi am râs foarte mult. Ne-am distrat, am băut cafea turcească, făcută la nisip, am mâncat dorada proaspătă. Am mers şi la cumpărături, iar acolo se tocmeau pentru orice. Erau turci care vorbeau româneşte şi trebuia să fii atentă cu ei. Din păcate, acolo m-am lovit la laba piciorului şi mi s-a înnegrit şi mă doare foarte tare. Chiar dacă am pus gheaţă şi l-am înfăşurat, nu a trecut. Sper să se rezolve în zilele viitoare”, ne-a mărturisit actriţa Anca Pandrea după ce s-a întors din vacanţă. „Important este că m-am distrat alături de prieteni, că m-am relaxat şi că m-am simţit bine”, a spus Anca Pandrea potrivit Click, despre vacanța din Turcia.

