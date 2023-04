Anca Ţurcaşiu şi partenerul ei, Jean Gavril, au primit de la ruletă o transformare cu totul şi cu totul emoţionantă. Cei doi se vor transforma în cea de-a treia ediţie a transforming show-ului de la Antena 1, difuzată în Sâmbăta Mare, de la 20:00, în Benone Sinulescu şi vor interpreta melodia „Prin pădure, pe cărare”. În momentul în care au ajuns la primele antrenamente, pe Anca au copleşit-o emoţiile şi nu şi-a putut stăpâni lacrimilie.

„Mă emoționează foarte tare să fac asta, pentru că l-am îndrăgit mult și am avut o relație de prietenie foarte frumoasă, aşa că îmi este greu. E foarte greu când te desparți de niște oameni pe care i-ai iubit!”, a dezvăluit Anca Ţurcaşiu, la antremanentele pentru cea mai nouă gală „Te cunosc de undeva!”. La rândul lui, Jean a mărturisit că, pe lângă emoţiile interpretării, resimte din plin şi dificultatea piesei: „Cel mai greu din referința asta este să încerci să menții ritmul, care este unul foarte rapid“.

Cum s-au descurcat Anca şi Jean, dar şi colegii lor cu transformările din cea de-a treia gală „Te cunosc de undeva!”, telespectatorii vor putea afla urmărind show-ul sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1. După difuzarea galei pe TV, Zarug îi invită pe telespectatori în backstage-ul show-ului ca să urmărească un nou episod exclusiv online „Te cunosc de undeva! After Party”, pe AntenaPLAY.

„Am fost invitată la Te cunosc de undeva! neştiind ce partener o să am”

Artista a spus da propunerii de a participa la cel mai nou sezon al emisiunii fără să stea pe gânduri: „Am fost invitată la Te cunosc de undeva! neştiind ce partener o să am. Întâmplarea face că l-am cunoscut pe rebelul cu inimă rock chiar în ziua în care ne-am întâlnit cu echipa de producţie, cu doar câteva ore înainte. Am fost foarte surprinsă, desigur, în mod plăcut când ne-am reîntâlnit pentru acest proiect! Pot doar să vă spun că este un bărbat frumos, impunător şi respectuos. Este muncitor, dedicat şi implicat, la fel ca şi mine, parcă am făcut armata amândoi!”, a declarat Anca Ţurcaşiu, completând: „Sunt actriţă şi merg mult pe tot ce înseamnă detalii, studiez mult personajele, aşa că îl voi chinui şi pe partenerul meu să facă la fel!”

