După ce au plecat din Brașov, în a doua zi de Paște, Andra a ajuns pentru prima dată în viața ei la Mănăstirea Prislop, din județul Hunedoara, acolo unde se află mormântul părintelui Arsenie Boca.

„Paștele e despre lucruri simple… dar care înseamnă totul. Suntem toți la masă, împreună, și parcă timpul se oprește puțin. Râdem, povestim, ne bucurăm unii de alții. Asta e, de fapt, cea mai mare bogăție. Familia. Paște liniștit și sărbători fericite să aveți”, a scris Andra pe rețelele de socializare de Paște.

Apoi, ea le-a dezvăluit fanilor că, odată ce a ajuns la Mănăstirea Prislop, a avut parte de un moment magic: coincidența a făcut ca în același loc să se afle și familia din Târgu Jiu a lui Cătălin Măruță!

„Sunt locuri în care ajungi pentru prima dată… dar simți că le știi de o viață. Pentru mine a fost prima dată la Mănăstirea Prislop, la Sfântul Arsenie Boca, un loc cu o liniște aparte, cu o energie greu de pus în cuvinte… un loc binecuvântat.

După Paștele petrecut la Brașov, fără să ne vorbim, fără să stabilim nimic, fiecare a pornit pe drumul lui… iar la final ne-am întâlnit cu toții. Familia din Târgu Jiu, noi… toți, în același loc, în același timp. A fost mai mult decât o simplă coincidență. A fost o întâlnire de suflet. M-am bucurat de momentul ăsta simplu și atât de puternic… pentru că, până la urmă, despre asta e totul: să fim împreună”, a scris Andra pe Facebook și Instagram.

Artista a postat și mai multe fotografii în care apare alături de familia ei, imagini care au adunat rapid zeci de mii de like-uri.

Pe pagina lui de Instagram, Cătălin Măruță a imortalizat și el momentul, postând un clip video care a fost apreciat de aproape 30.000 de persoane în mai puțin de 24 de ore.

„Sunt momente pe care nu le poți planifica… doar le trăiești. De Paște, fără să ne vorbim, fără să stabilim nimic, am ajuns fiecare pe drumul lui la Mănăstirea Prislop, la Sfântul Arsenie Boca. Noi veneam din Brașov, mama din Târgu Jiu… și, cumva, ne-am întâlnit acolo. Toți. În același timp. N-a fost o întâlnire programată. A fost una simțită. Ca și cum ne-a chemat același gând, aceeași liniște, aceeași nevoie de a fi împreună. Și când ne-am văzut… n-a mai fost nevoie de cuvinte.

Sunt momente rare, în care îți dai seama cât de puternică e legătura dintre noi. Și cât de frumos lucrează, uneori, lucrurile fără să le forțezi. De suflet”, a scris pe internet fostul prezentator de la PRO TV.

