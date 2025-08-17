Într-un interviu emoționant pentru VIVA!, Andreea Antonescu a vorbit, printre altele, despre cel mai greu moment din viața sa – moartea tatălui ei.

„Există ceva mai rău decât pierderea definitiva a unui părinte sau a unei persoane dragi? Am trecut prin multe în această viață, iar până în prezent pot confirma că acel eveniment este singurul care m-a doborât și care m-ar doborî în continuare.

Tocmai de aceea, sunt conștientă că orice alte situații sunt trecătoare și rezolvabile. Oricât de greu mi-ar fi în unele momente, îmi dau seama că totul este trecător, nimic definitiv, că poți face și desface orice, trebuie doar să-ți găsești puterea de a te ridica de jos și de a merge mai departe cu capul sus, eu găsindu-mi forța în fetițele mele. Am fost acuzată de multe ori că sunt prea puternică. Da, sunt, nu mi-a dat viața altă alternativă, a trebuit să-nvăț să trec peste orice și să merg mai departe. Sunt foarte puternică, dar și vulnerabilă și sensibilă, poate mult mai sensibilă decât par”, a declarat Andreea Antonescu pentru revista VIVA!

Andreea Antonescu are și un sfat pentru femeile care își cresc copiii singure. „Trebuie să facem imposibilul posibil pentru copiii noștri, este datoria noastră de mame! Cred că toate ne dorim ca ei să se transforme în adulți fericiți și responsabili, iar pentru asta noi trebuie să le oferim, înainte de lucrurile materiale, liniștea psihică și un mediu plin de iubire și căldură sufletească”, a mai adăugat artista.

