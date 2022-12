Luni, 19 decembrie, Andreea Antonescu a născut la un spital privat din București o fetiță perfect sănătoasă. De ceva timp, artista are o relație cu Victor Vrînceanu, redactor-șef CANCAN. Deși relația lor este una foarte discretă, cei doi trec prin cele mai frumoase momente ale vieții lor de când au devenit părinți.

La o zi după ce a adus-o pe lume pe micuță, Andreea Antonescu a avut parte de o surpriză colosală în spital. Marți, artista a fost vizitată de fiica sa, Sienna, din căsnicia cu Traian Spak, dar și de mama sa. Șocul a fost atât de mare pentru vedetă încât tensiunea i-a crescut instant. Andreea Antonescu știa că fata ei cea mare este în Statele Unite ale Americii, acolo unde a ales să se mute pentru o perioadă cu bunica sa. Sienna și-a dorit să studieze la o școală din Los Angeles, astfel că mama ei a fost de acord cu dorința copilei.

Andreea Antonescu nu a bănuit nicio clipă că fiica ei s-a întors în secret în România pentru a fi alături de ea. Artista a povestit pe contul de Instagram că s-a bucurat enorm să o vadă pe Sienna, dar și pe mama sa.

„Gata, s-a terminat cu emoțiile! Am născut o fetiță de nota 10, este o superbitate, este atât de drăgălașă și atât de cuminte. Și este perfectă. Mai am o fetiță perfectă. Mulțumesc lui Dumnezeu! Nu știu ce am făcut bine în viața asta de am primit așa copii. Cea mai mare fericire, cea mai mare bucurie! Și voi, părinții, mă înțelegeți. Nu există lucruri mai importante și mai frumoase.

Mă simt foarte bine, astăzi m-am și dat jos din pat. Sunt super fericită, foarte încântată. Vă las o poză ca să înțelegeți o mega surpriză, pe care nu am intuit-o o secundă în viața mea. Am trecut prin niște emoții foarte mari. Am avut parte de o surpriză pe care nu am bănuit-o. Vă arăt ce a determinat să-mi crească tensiunea la 18”, a povestit Andreea pe Instagram.

Andreea Bălan a fost în vizită la prietena ei împreună cu cele două fetițe ale sale, Ella și Clara. Artista este nașa de botez a Siennei, fata cea mare a Andreei Antonescu.

Până acum, cântăreața nu a postat nicio fotografie cu bebelușul și nici nu a dezvăluit numele micuței. Andreea Antonescu își dorește să se bucure de fiecare moment alături de persoanele dragi, iar în câteva zile va fi externată.

Andreea Antonescu a născut pentru a doua oară

Andreea Antonescu, în vârstă de 40 de ani, a născut pentru a doua oară o fetiță perfect sănătoasă. Luni, 19 decembrie, artista a făcut prima declarație după ce fetița ei a venit pe lume.

„Acum 11 ani am înțeles ce înseamnă să ai parte de un miracol în viață… Sienna. Plină de emoții și cu o bucurie de nedescris vreau să vă anunț că astăzi am născut o fetiță perfect sănătoasă și îl trăiesc pe cel de-al doilea. Mă simt binecuvântată, recunoscătoare, împlinită și fericită!”, a scris Andreea Antonescu pe Facebook.

