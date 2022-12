„Stai să le luăm treptat, stai să terminăm cu sarcina, cu botezul și după vedem ce ne rezervă viața (n.r. – dacă face sau nu nuntă)”, a spus Andreea Antonescu la o emisiune TV, potrivit Wowbiz.

Și pentru că acum totul se învârte în jurul sarcinii, Andreea Antonescu se consideră una dintre graviduțele norocoase, asta pentru că în această perioadă, nu a acumulat prea multe kilograme.

„La 20 de ani eram cât un balon, mă umflasem toată! Acum, la 40 de ani, mă învârt pe tocuri.

Nu am decât o burtică mică, atât! E incredibil! Și mă simt într-o mare formă! Mă îngrășasem 20 de kilograme atunci când am fost gravidă cu Sienna! Pur și simplu mănânc ce știu că este sănătos. Nu am avut pofte, nu pot să zic că sunt lucruri pe care le refuz.

Mănânc în continuare și ciocolată, ceea ce fac de-o viață. E foarte ușor, deși mă așteptam să fie un pic mai greu, pentru că au trecut câțiva ani buni.

E foarte ușor! Sunt super mândră de tot ce trăiesc acum.. Nu știu, sunt luate în calcul ambele variante, atât natural, cât și cezariană”, a mai spus viitoarea mămică a showbizului.

Fiica Andreei Antonescu s-a mutat în Los Angeles

Andreea Antonescu a declarat recent că fiica ei a decis să se mute în Statele Unite ale Americii. Artista a mărturisit că s-a înțeles greșit că Sienna locuiește cu tatăl ei, Traian Spak, adolescenta locuind în Los Angeles, cu bunica sa.

Andreea Antonescu și Traian Spak s-au despărțit în urmă cu trei ani, însă divorțul a avut loc recent. Sienna, fiica pe care cei doi o au împreună, a ales să locuiască în America, acolo unde stă și tatăl ei. Adolescenta și-a dorit să studieze în Los Angeles, iar tatăl ei stă în Nevada.

Pentru a nu o lăsa singură într-un campus, Andreea Antonescu s-a consultat cu mama sa și a rugat-o să o însoțească ea pe Sienna. Cântăreața a vrut să precizeze faptul că fetița nu locuiește cu Traian Spak în SUA, ci cu bunica ei.

De asemenea, Andreea Antonescu a menționt că fostul ei soț are o relație foarte bună cu fiica lui și o vizitează destul de des. Momentan, Sienna nu știe cât va rămâne în America și va studia un an acolo.

