Andreea Antonescu și Traian Spak s-au despărțit în urmă cu trei ani, însă divorțul a avut loc recent. Sienna, fiica pe care cei doi o au împreună, a ales să locuiască în America, acolo unde locuiește și tatăl ei. Adolescenta și-a dorit să studieze în Los Angeles, iar tatăl ei stă în Nevada. Pentru a nu o lăsa singură într-un campus, Andreea Antonescu s-a consultat cu mama sa și a rugat-o să o însoțească ea pe Sienna.

Cântăreața a vrut să precizeze faptul că fetița nu locuiește cu Traian Spak în SUA, ci cu bunica ea. De asemenea, Andreea Antonescu a menționt că fostul ei soț are o relație foarte bună cu fiica lui și o vizitează destul de des. Momentan, Sienna nu știe cât va rămâne în America și va studia un an acolo.

„Vorbim acum de Sienna, care a ales să rămână în SUA, la tatăl ei, la Traian. Totul a început de la interviul pe care l-am dat săptămână trecută. Nefiind persoana care vrea să își spele rufele în public, am spus ideile în mare, esențiale, că Sienna locuiește în SUA, că mie îmi este foarte greu fără ea, lucru care este total adevărat.

Sienna a ales să meargă în State la studii pentru un an și asta deoarece ea a făcut un an de grădiniță acolo, după care, în vacanțe, urma tot felul de cursuri, i-a plăcut și tocmai de asta s-a decis ca un an să încerce să studieze acolo. Nu este o decizie luată definitiv, este doar o încercare, nu e vreo garanție că va rămâne și anul următor acolo, e posibil să se întoarcă în România și să-și continue studiile aici.

A fost o decizie pe care am luat-o împreună cu mama, s-a mutat și ea acolo pentru o perioadă, pentru a fi alături de Sienna, pentru a nu-mi trimite copilul într-un campus, să nu rămână singură.

Sienna locuiește acum în Los Angeles, împreună cu mama mea, Traian locuind într-un alt stat, în Nevada. Într-adevăr, se văd foarte des, au o relație frumoasă, exact cum a fost și până acum, dar nu există această variantă: că Sienna să fi ales să fi rămas cu Traian”, a spus Andreea Antonescu pe Instagram, potrivit WOWbiz.ro.

Andreea Antonescu este din nou însărcinată

Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu vor avea o fetiță. „După cum bine știți, îmi place să împărtășesc cu voi cele mai importante vești din viața mea. Eu și Victor suntem fericiți, emoționați și mândri totodată să vă transmitem că urmează să fim părinții unei minunății de fetiță! Te așteptăm cu nerăbdare, iubita noastră”, a scris în mediul online artista.

În urmă cu aproximativ 3 ani, Andreea Antonescu anunța că se desparte de soțul ei, Traian Spak. Tatăl fetiței sale locuiește în America, în timp ce ea stătea mai mult în România. Chiar dacă nu mai sunt împreună, cei doi au păstrat o relație foarte bună de dragul copilului lor, Sienna.

Andreea Antonescu nu își poate vizita fiica momentan

Pentru că este însărcinată, artista nu mai are voie să zboare atât de multe ore. Andreea Antonescu se gândește mereu la fiica ei și vorbesc foarte des la telefon. Pe artistă o doare că există o distanță atât de mare între ea și Sienna.

„Sienna a ales să își continue studiile în State. E foarte greu pentru mine, ca mamă, nu mi se mai permite să zbor. O să mă întorc repede să o văd și pe ea. Ținem legătura foarte des. E diferență de fus orar, nu îmi permit să vorbesc chiar de doua-trei ori pe zi, dar ținem legătura. E foarte frumos, m-am gândit mai mult la viitorul ei și înainte de orice, atât timp cât ea și a dorit mult să mai meargă un an cel puțin acolo la școală, am zis de ce nu”, a declarat Andreea Antonescu, la un post de televiziune, relatează WOWbiz.ro.

