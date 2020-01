De Livia Lixandru,

De la un divorț pe cale amiabilă s-a ajuns la un divorț în instanță. Andreea Antonescu vrea să scape cât mai repede de această perioadă din viața ei. Din cauza lipsei de timp, Traian Spak nu a putut veni în țară ca să divorțeze la notar.

Singura soluție pe care Andreea Antonescu a găsit-o a fost să apeleze la un avocat. „Hotărârile în viață le-am luat, în general, cu greu și după mult, mult timp de gândire. De cele mai multe ori am dat vina pe zodie… Dar și când m-am decis, când mi-am dat seama că nu mai sunt alte soluții, am continuat drumul realizând că nu am de ce să mă mai întorc.

2019 a fost un an greu, dar și plin de succes, în care am muncit foarte mult și am considerat că trebuie să mă dedic întru totul Siennei și muzicii.

Încă din septembrie, am anunțat că voi divorța la notar. Nu mi-am dorit tribunale, avocați, înfățișări și tot ceea ce implică acest proces, însă nu s-a putut altfel. Inițial, nu am știut de această variantă a divorțului prin neprezentare. Aici a fost problema, timpul, care nu s-a găsit să se meargă fizic la notar.

Am luat această decizie strict dintr-o datorie pe care simt că o am față de mine. Nu îmi place situația, dar am intrat în 2020 cu treburi neterminate de anul trecut. Când încep un lucru, vreau să îl duc până la capăt.

Nu sunt genul de persoană care să abandoneze pe parcurs sau care să lungească situații care se pot rezolva rapid. Mi-am găsit un avocat care a început deja demersurile, iar actele au fost depuse”, a declarat Andreea Antonescu pentru Cancan.

Deși părea totul lapte și miere în relația vedetei cu fostul reporter de la „Acces Direct”, Andreea Antonescu a decis brusc să pună punct.

Artista se afla la Iași, acasă la părinții lui Ștefan Manolache, când a primit un telefon neașteptat de la Traian Spak. După ce a terminat convorbirea telefonică cu tatăl fetiței sale, Andreea Antonescu i-a spus iubitului ei că vrea să se despartă.

