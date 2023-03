Andreea Bălan a trăit o relație de iubire cu Teo Păcurar, fost compozitor. Cei doi au fost logodiți când artista avea doar 20 de ani. Relația lor s-a încheiat în anul 2006, după doar doi ani.

Mai târziu, fost iubit al Andreei și-a refăcut viața alături de Cristina, cea care i-a devenit, ulterior, soție. Teo Păcurar este căsătorit, iar în anul 2020 a devenit tătic pentru a treia oară. Teo Păcurar și soția lui au împreună două fetițe și un băiețel.

„Teo şi-a dorit foarte mult să-şi întemeieze o familie, să avem copii, să ne mutăm împreună la Bistriţa, la părinţii lui şi, dacă iniţial am fost de acord, am realizat totuşi că nu sunt pregătită pentru a avea o familie şi am ales să-mi văd mai departe de cariera mea. Cu Teo am rămas foarte buni prieteni, pentru ca despărţirea să nu fie atât de dureroasă”, spunea Andreea Bălan, în urmă cu mult timp, potrivit Cancan.

Andreea Bălan a avut o relație de 8 ani cu Keo

Andreea Bălan și Keo au fost împreună opt ani, iar când toată lumea se aștepta să facă pasul cel mare, cei doi s-au despărțit, artistul fiind deja implicat pe vremea aceea într-o relație cu Misty, cea care i-a dăruit mai târziu și o fetiță. La 9 ani de la despărțire, Andreea Bălan a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, în acea perioadă.

Invitată în podcastul lui Gojira, Andreea Bălan a făcut câteva mărturisiri neașteptate despre trecutul ei amoros, dar și despre relația pe care a avut-o cu Keo. Artista a recunoscut public că fostul ei iubit ar fi înșelat-o, însă a ținut să puncteze că nici ea nu mai era „prezentă“ în relație. „Relația a fost foarte frumoasă. A fost o relație care m-a echilibrat și aveam nevoie de acel echilibru pe partea emoțională, ca să pot să mă dezvolt în continuare profesional. Pentru că toată atenția mea era pe carieră.

Doar că, la un moment dat, eu am crescut, în 8 ani crești mult, m-am dezvoltat ca femeie și nu mai eram pe aceeași lungime de undă. Și atunci ne-am despărțit. Cine a plecat? (n.r. – Gojira o întreabă cine a plecat primul din relație). Am plecat amândoi! Nu, eu nu mai eram acolo, nu mai eram prezentă, și el a căutat în altă parte”, a mărturisit Andreea Bălan.

Andreea Antonescu și Andreea Bălan luptă la America Express, alături de Cătălin Bordea și Nelu Cortea în ediția de duminică seara, 26 martie, când are loc marea finală.

