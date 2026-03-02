Andreea Bălan, acrobații spectaculoase în finala Eurovision România 2026

Andreea Bălan va avea un dublu rol în seara finalei – jurat și invitat special pe scenă, unde va susține un recital. Momentul va fi o producție complexă și atent construită, care confirmă statutul artistei de performer complet și de creator de show-uri memorabile.

Pe lângă coregrafiile atent realizate pentru fiecare piesă, Andreea Bălan și echipa sa de dansatori vor aduce pe scenă acrobații spectaculoase, momente care vor transforma fiecare apariție a sa într-un show complex. Schimbările frecvente de costume, varietatea stilurilor de dans abordate și atenția la detalii vor completa un concept artistic impresionant.

Miercuri, în Studioul 3 al TVR, echipa Eurovision România va realiza un show care ne va ține pe toţi cu sufletul la gură până în ultimul moment. În acest sens, studioul a fost adaptat pentru instalarea a peste 200 mp de ecrane LED de înaltă rezoluție și a peste 170 de aparate de iluminat inteligent.

Giulia Nahmany și Daniel Nuță vor întreține atmosfera

Amfitrionii evenimentului vor fi actorii Giulia Nahmany și Daniel Nuță. Pentru finala Selecției Naționale, organizatorii vor păstra din „rețeta” semifinalei interacțiunea cu publicul și cu fanii Eurovision aflați în studio sau conectați online: din public, Marius Popa și Laura Fronoiu, prezentatorii Telejurnalului Matinal, vor transmite, la cald, emoțiile susținătorilor aflaţi în studio. Tot ei vor prelua mesajele de susținere și întrebările fanilor postate în mediul online, iar în backstage, imediat după ce vor coborî de pe scenă, artiștii vor fi așteptați de protagoniştii Tonomatului de pe 2, Alexandra Gavrilă şi Iulian Selea, împreună cu Răzvan Petre, realizator Radio Romania.

Cele 12 piese care concurează în Finala Națională pot fi vizionate pe canalul oficial de YouTube al TVR – youtube.com/@TVRcanaluloficial. Pe 4 martie, publicul ar putea fi din nou implicat în alegerea reprezentantului țării noastre la concursul internațional: numărul de vizualizări acumulat de fiecare piesă finalistă în playlistul publicat pe 15 februarie va constitui un element de departajare în caz de balotaj.

Ordinea de intrare în concurs a finaliștilor:

Emy Alupei – „Tili Bom”

Robert Lukian – „Fire to the lies”

Vanu – „Therapy Enemy”

Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”

Yguana – „Happy Birthday”

HVNDS – „HVNDS – DOR”

Antonio Pican – „Humans”

Wrs – „All The Way”

Olivia Addams – „Croco”

Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”

Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”

Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”

Cine sunt jurații din finala Eurovision România 2026

Finala va fi jurizată de cunoscuta interpretă Andreea Bălan, Andrei Tudor, compozitorul piesei Pe-o margine de lume, pe care Nico & Vlad Miriţă au interpretat-o la ediţia din 2008 a Eurovision, Marius Dia, compozitor, producător şi A&R, cu peste zece ani de experiență şi o activitate constantă atât în industria muzicală din România, cât şi la nivel internațional, Cristian Tarcea, cunoscut și sub numele de Monoir, cu o experiență de peste 15 ani în producție și compoziție, Elena Popa, jurnalist, creator de conținut digital Libertatea și solistă a trupei Yolo Band, Doru Ionescu, jurnalist TVR cu peste 35 de ani de experiență în muzică, și Cristian Marica Rădoi, redactor – șef și music playlist manger al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER.

În premieră, transmisiunea online a finalei Selecției Naționale va beneficia de interpretare în limba semnelor române (LSR). Echipa este formată din Marieta Negru și Andreea Darie, doi interpreți hipoacuzici cu experiență în interpretare de muzică, alături de Lena Dermengiu, jurnalist TVR și interpret autorizat în limba semnelor române, cu o vastă experiență în domeniu.

Evenimentul va fi difuzat în direct și în exclusivitate la TVR 1, TVR Internațional, TVR Moldova și pe portalul tvrplus.ro, miercuri, 4 martie, de la ora 20.00. Transmisiunea va fi disponibilă și pe aplicația mobilă TVR+ (disponibilă pe App Store sau Google Play).

