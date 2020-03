Andreea Bălan și George Burcea se întâlnesc luni să-i rupă fiicei lor turta. Întâlnire de gradul zero în plin scandal!

De Andreea Romaniuc Archip,

Martie nu e o lună cu noroc pentru Andreea Bălan. Pe 4 martie 2019, artista intra în stop cardio-respirator după ce devenise pentru a doua oară mamă. În martie 2020, iată că necazurile s-au abătut din nou asupra ei, fiind în prag de divorț și în plin scandal cu George Burcea. Petrecerea în cinstea fiicei lor, Clara, care a împlinit un an pe 4 martie, a fost amânată pentru luni după amiază, singura zi în care cei prezenți și-au putut sincroniza agendele. Andreea și George se vor întâlni în casa nașilor Monica Davidescu și Aurelian Temișan pentru a rupe turta micuței, iar evenimentul va fi unul restrâns, având în vedere tristul context al divorțului.

Cântăreața a sesizat o schimbare la soțul său încă de la finalul anului trecut, dar nu a anticipat dimensiunea problemelor. Invitată la „Xtra Night Show”, artista a dezvăluit cum a escaladat conflictul. „Discuțiile au început în luna decembrie. Eu atunci am observat o schimbare în comportamentul lui. Nu mai era la fel de drăgăstos, mai lipsea niște nopți de acasă și se ducea la prietenii lui. Când l-am întrebat ce se întâmplă, mi-a spus că nu mai are sentimente puternice pentru mine. Am zis că este stresat și că lucrează la carte. Mă gândeam că a deschis cutia Pandorei, că nu i s-au vindecat niște răni din trecut. Eu am dat vina pe situație”.

A vrut să meargă la psiholog

Andreea Bălan și George Burcea au bifat împreună cu cele două fiice ale lor o vacanță în Mauritius, însă ruptura dintre ei devenise deja ireparabilă. „După ce ne-am întors din vacanță, într-o lună m-am trezit că nu mai am familie. (…) Departe de mine gândul de a mă separa de George doar pentru că s-a aflat de tatăl lui. Nu acesta a fost motivul”, a spus ea.

Cum artista merge de ani buni la psiholog, a intenționat să își rezolve problemele conjugale prin terapie. Doar că nu a avut sorți de izbândă. „Au fost certuri mari, de asta spun că s-a schimbat mult. A fost greu. Eu de fiecare dată am încercat… ”uite familia, uite ce minunați suntem împreună”. Noi n-am avut probleme grave, a contat foarte mult că a deschis o traumă singur, cred. Nu a dorit ajutorul meu, nu a dorit nici ajutor de specialitate”, a adăugat ea.

A luptat să aibă o familie unită

Cea mai mare durere a Andreei este că fetițele vor resimți schimbările din familie. „Fetele noastre vor avea acum o altă traiectorie în viață. Când un copil crește fară un părinte în casă… degeaba vine părintele o dată sau de cinci ori pe săptămână. Fetele vor avea o traiectorie diferită pentru că tatăl lor nu va mai locui cu ele și ele nu o vor mai vedea pe mami care se iubește cu tati, nu vor avea reperul de familie și asta mă doare. Poate nu vom mai avea Crăciunul împreună, sărbători împreună, iar asta e apăsarea oricărei femei divorțate”, a povestit Andreea Bălan la Xtra Night Show.

George Burcea își vizitează fetițele

După apariția publică a Andreei Bălan, care a lăsat totuși o portiță de împăcare, George Burcea și-a spus partea lui de adevăr pe Facebook, dând de înțeles că separarea este ireparabilă. „După o periodă de cinci ani, am decis să pun capăt relației cu Andreea. (…) Dacă nu mai locuim sub același acoperiș, nu înseamnă că mi-am abandonat copiii. Locuiesc la șapte km de ei și îi vizitez la două-trei-cinci zile ( în funcție de activitățile profesionale), iar după ce trece gripa vom petrece și mai mult timp împreună prin parcuri/ săli de repetiții, platouri sau excursii”, a precizat el.

Cum a fost turnat la Poliție

Actorul a recunoscut că a consumat substanțe interzise, însă povestea nu a ieșit la iveală întâmplător. Conform propriilor mărturisiri, George a fost turnat chiar de consoarta sa. „Poliția Ilfov nu „m-a filat mult timp”, ci au fost informați de Andreea. Spun asta pentru că eram de față când s-a întâmplat acest lucru. Tot acolo eram când mi s-a cerut politicos să eliberez “platoul de filmare”. Andreea știa că eu am consumat substanțe. De unde? Și-a însușit telefonul meu de multe ori când eram în lumea viselor, apoi a început să întrebe în dreapta și-n stânga”, a spus George Burcea.

Actorul consideră că despărțirea a fost cea mai bună soluție, chiar dacă are și efecte neplăcute. „Este cert faptul că fetițele mele suferă pentru că nu sunt acolo în fiecare zi, dar în acelasi timp consider că ei, copiii, suferă mai mult dacă se dezvoltă într-o familie cu violență fizică sau psihică, cu țipete și frustrări din partea părinților”, a concluzionat el.