Andreea Berecleanu, despre experiența revenirii la pupitrul știrilor Prima TV. Cât a contat aspectul financiar. „Sunt conştientă de imaginea şi experienţa mea”

„Este ultimul aspect pe care-l discut, în general. La fel de bine cum nu m-a interesat niciodată salariul cuiva.

Sunt conştientă de imaginea şi experienţa mea, aşa încât nu am avut surprize neplăcute la acest capitol. Dar nu asta primează în alegerile mele.

Este o atmosferă relaxată, oamenii nu sunt încrâncenaţi, nu se bârfesc şi nici nu se victimizează. E un aer proaspăt adus de mulţi tineri jurnalişti, dar şi competent, adus de seniori. E o echipă echilibrată şi cu o energie bună”, a declarat Andreea pentru okmagazine.

În cadrul aceluiași interviu, Andreea recunoaște că a primit propuneri de a intra în politică.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Eu am hotărât de mult că nu am ce căuta în politică. Este o hotărâre personală, nu mă pot regăsi niciunde şi nici nu e o zonă prea atrăgătoare a politicii româneşti. Da, am primit oferte, am zâmbit şi mi-am văzut de viaţa mea mai departe.

Cred că este interesant pentru o formaţiune politică să coopteze un om cu o imagine bună, cu priză la public şi care este un bun comunicator. Poate fi tentant, dar nu pentru mine”, a declarat Andreea Berecleanu pentru sursa citată.

Citeşte şi:

Alegerile din 6 decembrie: teme aproape interzise. Despre salariile mici ale românilor și impozitul progresiv

Veteran de război, despre lupta din linia întâi: „Devii sălbatic, nu mai ești om”. Dorința lui de 1 Decembrie

Ultimul sclav din Berevoeşti. Cum a reuşit să scape băiatul de la orfelinat din mâinile traficanţilor şi ce pedepse au primit ei, după cinci ani de cercetări

PARTENERI - GSP.RO VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989. Ce a aflat cu 11 zile înainte să moară

PARTENERI - PLAYTECH Alin Oprea, descoperire ȘOC despre soția sa. Ce a găsit într-un apartament închiriat de cei doi, nu i-a venit să creadă

HOROSCOP Horoscop 3 decembrie 3030. Capricornii ar putea strica ceva în relațiile cu cei dragi, fără intenție

Știrileprotv.ro Medicamentul interzis persoanelor infectate cu coronavirus. Ce se poate întâmpla dacă îl iei

Telekomsport VIDEO-ŞOC! O prezentatoare TV a rămas GOALĂ în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii