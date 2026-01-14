Așteptările telespectatorilor sunt cu atât mai mari cu cât sezonul precedent a fost unul foarte urmărit, plasând constat Kanal D pe primul loc în audiențe. Andreea Mantea a transmis un mesaj de mulțumire telespectatorilor care au fost alături de „Casa iubirii” zi de zi, subliniind că succesul acestui reality show vine din autenticitatea trăirilor și reacțiilor concurenților și din faptul că publicul se regăsește în poveștile concurenților.

Prezentatoarea a împărtășit telespectatorilor primele sale impresii despre concurenții de la „Casa Iubirii”, sezonul 5. „Concurenții sunt extraordinar de deschiși, de sinceri, de dornici să trăiască experiența asta în văzul tuturor. (…) Îmi place că sunt implicați, că își doresc din tot sufletul să trăiască această experiență la maximum; iar telespectatorii urmăresc pentru că se regăsesc, pentru că le place ceea ce văd. (…)”, a povestit Andreea Mantea.

Sezonul cinci promite să fie chiar mai intens decât precedentul. Prezentatoarea emisiunii a mai dezvăluit faptul că în casa încep să apară primii fiori ai dragostei, iar conexiunile dintre concurenti sunt deja vizibile, cu interacțiuni care evoluează rapid.

Andreea Mantea a subliniat că participanții la emisiune au nevoie de timp pentru a se descoperi și a înțelege ce își doresc cu adevărat. Vedeta Kanal D a accentuat că mulți concurenți intră în această competiție pentru a-și demonstra că pot iubi din nou după experiențe dureroase, iar acest parcurs emoțional le testează limitele și îi transformă profund.

Noul sezon „Casa iubirii” poate fi urmărit de luni până vineri, de la 10:00 și 16:30, iar sâmbăta și duminică, de la 16:00 și 19:00.

