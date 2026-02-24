„Da, treizeci. Nu 29. Nu aproape 25. Un scor solid, incontestabil, oficial de 3 victorii și 0 înfrângeri. Întotdeauna am crezut că împlinirea a 30 de ani ar fi dramatică. Ca și cum m-aș trezi cu o dorință bruscă de a cumpăra electrocasnice scumpe, aș începe să spun lucruri precum „pe vremea mea” și m-aș duce de bunăvoie la culcare la 21:55. Și sincer? Nu m-am înșelat complet”, a spus Andreea Matei în mediul virtual.

Campionatul Național de Dans Sportiv pe Secțiuni 2026 va avea loc la Timișoara în weekendul 28 februarie – 1 martie 2026. Evenimentul reunește cei mai buni dansatori din România, fiind organizat sub egida Federației Române de Dans Sportiv (FRDS) . Acesta este unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul dansului sportiv românesc.

Anul trecut, pentru prima oară, țara noastră a devenit campioană mondială la dans sportiv, categoria adulți standard. Performanța a fost obținută, la Transylvanian Grand Prix 2025, desfășurat la Sibiu, de perechea Rareș Cojoc – Andreea Emilia Matei, care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Andreea Popescu a trăit cele mai mari emoții în weekend când Rareș Cojoc, soțul ei, și Andreea Matei, au dansat și, în urma prestației lor, au venit campioni mondiali la dans sportiv. Vedeta a avut și un mesaj special pentru partenerul ei.

„Nu doar că ai câștigat cel mai important titlu din cariera ta, dar ai câștigat și inimile românilor. Pentru că, datorită ție, țara noastră are din nou un campion mondial la această disciplină atât de frumoasă, dansul sportiv. Atunci când nimeni nu îți dădea vreo șansă să ajungi vreodată în top 3, tu ai fost cel care a crezut.

Ai continuat să muncești mai mult decât oricine, să faci sacrificii pe care puțini le pot face și ai demonstrat că, atunci când ai încredere, visul devine realitate. Ești un exemplu, în primul rând, pentru copiii tăi care cresc văzând ce înseamnă disciplina, perseverența și caracterul. Ești un exemplu pentru mine, pentru că îmi arăți în fiecare zi cât de sus poate ajunge un om care refuză să renunțe.

Și ești un model pentru toți copiii care visează să meargă pe acest drum greu al dansului sportiv pentru că astăzi ai dovedit încă o dată că se poate. Sunt cea mai mândră de tine! Te iubesc.”, a transmis Andreea pe contul de socializare.