Deși păreau unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din mediul online, povestea de dragoste dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc a ajuns la final. După 15 ani împreună și un mariaj care a durat un deceniu, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, oficializând divorțul pe cale amiabilă, la notar.

Cu toate acestea, despărțirea nu a însemnat și o ruptură totală. Dimpotrivă, cei doi au ales să păstreze o relație civilizată și matură, punând pe primul loc binele copiilor lor. Mai mult decât atât, au luat o decizie care i-a surprins pe mulți: vor petrece sărbătorile de Paște împreună, ca o familie.

Paștele, sărbătoarea de suflet a Andreei Popescu

În declarații exclusive pentru Spynews.ro, Andreea Popescu a mărturisit că această perioadă o găsește într-o stare de bucurie și liniște, în ciuda schimbărilor din viața personală.

Vedeta spune că Paștele a fost mereu sărbătoarea ei preferată, chiar mai mult decât Crăciunul, datorită încărcăturii spirituale profunde. Încă din copilărie a simțit o conexiune aparte cu această perioadă, iar acum își dorește să transmită aceleași valori și copiilor ei.

„Perioada aceasta mă găsește bucuroasă, pentru că se apropie cea mai frumoasă sărbătoare din an pentru mine. De când eram mică, chiar mi-a plăcut perioada aceasta a Paștelui, mi se părea cu totul deosebită, mai mult decât Crăciunul. Are o însemnătate foarte puternică, spirituală, duhovnicească, chiar abia aștept Paștele. O să-l fac împreună cu copiii. O să fie și Rareș, o să fim cu toții împreună pentru copii. Chiar e important ca la așa sărbători, la zile de naștere, să fim cu toții împreună, totul pentru copii.”, a declarat Andreea Popescu pentru Spynews.ro.

O familie, chiar și după divorț

Deși nu mai formează un cuplu, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au decis că vor rămâne o echipă atunci când vine vorba despre copii. Vedeta a subliniat că este extrem de important ca cei mici să nu resimtă negativ separarea părinților.

Cei doi le-au explicat copiilor că divorțul nu are nicio legătură cu ei și că vor rămâne mereu o familie, chiar dacă relația lor s-a schimbat.

„Noi nu ne-am despărțit de copii, ei au înțeles și le-am explicat că vom fi întotdeauna o familie pentru ei. E foarte important să înțeleagă că divorțul nu are legătură cu ei. Părinții mei au divorțat, însă nu m-a traumatizat divorțul în sine, ci relația dintre ei doi, care era una toxică, din păcate. Și atunci, eu, având experiența asta, fiind destul de mică atunci când s-a întâmplat, am știut cumva cum să abordez situația și i-am explicat și lui Rareș cum ar trebui să facem. Trebuie să știm să gestionăm foarte bine situația pentru copii. Ei nu trebuie să simtă ruptura dintre mine și el, pentru că noi vom rămâne mereu o familie pentru ei”, a mai declarat aceasta.

Tradiții păstrate cu sfințenie

În familia lor, sărbătorile sunt despre tradiție și spiritualitate. Andreea Popescu a dezvăluit că „iepurașul de Paște” nu face parte din obiceiurile lor, alegând în schimb să păstreze tradiții mai vechi. Unul dintre acestea este cumpărarea hainelor noi pentru copii, un gest simbolic transmis din generație în generație. De asemenea, participarea la slujbele din Săptămâna Mare ocupă un loc central în viața lor.

Vedeta a recunoscut că a încercat să țină post, chiar dacă nu a fost foarte strictă, însă consideră că esențială este înțelegerea profundă a acestei perioade.

„Iepurașul la noi nu prea există, nu avem chestia asta care a venit din afară. O să le luăm haine noi de Paște, e o tradiție din bătrâni. E așa ca o tradiție, nu neapărat ca o superstiție. M-am străduit să țin și eu post, ce-i drept am fost cam leneșă în acest post, cu toate că n-ar fi trebuit, dar săptămâna aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să țin până la capăt, ca să fie bine”, a mai spus vedeta.

Dincolo de tradiții, Andreea Popescu își dorește să le ofere copiilor o educație bazată pe valori autentice. Le explică încă de mici semnificația Paștelui, importanța postului și a momentelor religioase.

„Obiceiul cel mai important e să mergem în Săptămâna Mare la slujbe, să înțelegem însemnătatea acestei săptămâni, care e o săptămână grea. Vreau să le insuflu asta și copiilor mei, să știe de ce se postește, ce se întâmplă duminică. Le spunem chestia asta de când s-au născut, vreau să înțeleagă ce se întâmplă în ziua de Paște”, a mai declarat aceasta.

