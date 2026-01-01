Anisia Gafton și Vlăduța Lupău, tot mai aproape de o cumetrie: „La mine totul e spontan”

Libertatea: Te-a arvunit pentru nuntă? Cu doi-trei ani înainte trebuie la tine.

Vlăduța Lupău: Da, dar nu vă zic când face nunta. Numai eu știu eu. Pentru ea am făcut loc, nu e nevoie să aștepte, dar nu vă zic când.

Anisia Gafton: Vezi ce înseamnă când ai pile.

Vlăduța Lupău: De asta ne-au pus în seara asta împreună (n.r. – la filmările pentru Protevelion), să mai vorbim de una alta, ce îi place.

Anisia Gafton: De preț. Să mai negociem. Am zis că mai cânt și eu. Jumătate din moment mai cânt eu.

Vlăduța Lupău: Ca să ajungem mai ieftin.

– Hai, poate e loc și de un discount!

Vlăduța Lupău: Măi, voi ați venit să stricați prețul?

– Ne gândeam că să o ajutăm cumva pe Anisia cu un discount ceva de 90-95%.

Anisia Gafton: Chiar e prea puțin. De 100%. Ea să vină cu banii de acasă.

Vlăduța Lupău: Chiar e japcă.

– Zic să o pui nașă mai bine.

Anisia Gafton: Da. Vrei să fii nașă? Dar nu nașă de tren. Nașa mea. Mă știți, la mine totul e spontan.

– Îți dai seama cum te-ai distra de Sărbători cu o fină ca Anisia?

Vlăduța Lupău: Ar fi circ.

Anisia Gafton: Dărâm bradul, alea-alea. Nu îți aduc cadouri. Din greșeală am uitat. Eu sunt spontană și pe cadouri. Te surprind când îți zic că nu ți-am luat cadou.

Video: Robert Nițoi

