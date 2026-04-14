Marco duce mai departe pasiunea pentru motorsport și face asta cu mult respect pentru memoria tatălui său. Anna a dezvăluit ce l-a învățat Mihai pe Marco, de-alungul anilor.

„Mihai a ținut foarte mult să îi transmită respectul pentru oameni, pentru muncă și pentru ceea ce face. L-a învățat să fie serios, să aibă răbdare și să nu caute scurtături. Între ei a fost o relație foarte echilibrată și apropiată, dar fără presiune. I-a oferit libertatea de a-și urma drumul, însă a fost mereu acolo”, a declarat Anna Leu pentru revista VIVA!

De asemenea, Anna a spus și care a fost momentul în care ea și Mihai au realizat că începe o perioadă foartă grea în viața lor. Ei au avut un șoc atunci când au aflat că sportivul suferă de o boală nemiloasă.

„A fost un șoc, atunci am știut că începe cea mai grea perioadă din viața noastră și că nu mai există întoarcere, dar nu ne-am prăbușit, ne-am susținut reciproc, și asta ne-a ținut în picioare. Din iubirea și apropierea noastră a venit toată puterea.

Cea mai puternică amintire este liniștea lui, felul în care era chiar și în ultimele momente, și zâmbetul pe care nu l-a pierdut până la final. Cred că de acolo vine și lecția că fiecare clipă contează și că nu trebuie să amâni nimic din ceea ce simți, să trăiești și să iubești, să nu lași nimic important nespus cât mai ai timp”, a mai adăugat soția regretatului Mihai Leu.

