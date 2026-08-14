Meniu de vedetă, show-ul culinar prezentat de Chef Horia Manea, revine la Antena Stars din 17 august, de luni până vineri, într-un nou interval de difuzare, de la ora 10.30. Rețete delicioase, idei inspirate și multă energie dau startul dimineților de pe Antena Stars. Iar duminica, de la ora 10.00 la 12.00, telespectatorii se pot bucura de o ediție specială, cu cele mai savuroase preparate și momente ale săptămânii.

Chef Horia Manea spune „Sezonul 5! Sunt extrem de fericit. O să depășim 500 de episoade și 1.500 de rețete. O să fie un sezon special, cu multe informaţii și surprize! Stați cu ochii pe noi!”.

Tot din 17 august, emisiunea Știrile Antena Stars, prezentată de Marius Niță, revine zilnic pe micile ecrane, de la ora 11.00, cu cele mai noi subiecte mondene, interviuri exclusive, invitați relevanți și recomandări utile de la specialiști.

În weekend, telespectatorii pot revedea cele mai importante momente ale săptămânii, în retrospectiva difuzată sâmbăta și duminica, de la ora 09:00.

„Începem noul sezon al Ştirilor Antena Stars, reperul lumii mondene, cu invitaţi de clasă, subiecte de interes din toate domeniile, dar şi controverse care fac showbiz-ul mai colorat. De luni până vineri, de la ora 11.00, suntem prezenţi pe Antena Stars cu tot ceea ce trebuie să afli, ca să dezbaţi, apoi, alături de prieteni subiectele fierbinţi ale zilei. Jurnalul nostru rămâne, aşadar, busola lumii mondene.”.

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Din 18 august, zilnic, între 12.30 și 13.30, Mireasa. Direct din culise cu Andreea Frăţilă îi poartă pe telespectatori în culisele celui mai îndrăgit reality show matrimonial din România, Mireasa, cu momente și povești dincolo de ceea ce se vede pe micul ecran. Astfel, şi Andreea Frăţilă spune „Sunt foarte fericită că, din 18 august, revin alături de telespectatori.

Abia aștept să trăiesc, zi de zi, emoțiile concurenților, să le fiu alături în cele mai frumoase povești de iubire și să descoperim împreună tot ce se întâmplă în casa Mireasa. Sunt convinsă că va fi un sezon plin de surprize, emoție și iubire, iar eu abia aștept să-l trăim împreună.”.

Natalia Mateuț revine în atenția publicului

Tot din 17 august, Natalia Mateuț revine, de luni până vineri, de la ora 13.30, cu un nou sezon Viața fără filtru. Emisiunea aduce în fața telespectatorilor cazuri sociale, povești care au nevoie să fie ascultate și situații în care adevărul trebuie scos la lumină.

Natalia Mateuţ declară „Noul sezon Viața fără filtru vine cu povești mai puternice și o abordare mai curajoasă, în care alegem să privim dincolo de aparențe pentru a descoperi adevărul. Ne concentrăm pe cazuri sociale și pe destinele oamenilor, aducând în prim-plan întâmplări și realități care nu au fost spuse până acum. Îi aștept pe telespectatori să ne fie alături și în acest sezon, pentru că, împreună, putem privi dincolo de ceea ce se vede la suprafață și putem descoperi realitatea așa cum este ea, fără filtre.”

Mirela Vaida şi Adrian Velea revin în forţă cu Acces Direct, tot din 17 august, de la ora 16.00. Emisiunea rămâne un reper al subiectelor de actualitate și al poveștilor de viață care captivează. Anchetele de pe teren și subiectele care stârnesc emoție și dezbatere continuă să fie în centrul formatului, într-un nou sezon cu povești puternice și cazuri memorabile.

Astfel, Mirela Vaida spune „Acces Direct începe un nou sezon, iar după atâția ani, cred că lucrul care ne dă puterea de a merge mai departe sunt oamenii. Din 17 august, ne reîntâlnim la Antena Stars,

pentru trei ore de direct, cu povești de viață adevărate despre destine, cumpene, nedreptăți, dar și despre curaj, speranță și victorii. Iar misiunea noastră rămâne aceeași: să nu fim doar martorii acestor povești, ci, ori de câte ori putem, să devenim parte din soluție. Pentru că, dincolo de televiziune, audiențe și cifre, „Acces Direct” a fost și rămâne despre oameni. Și pentru oameni.”, în timp de Adrian Velea afirmă „Un nou sezon, o nouă întâlnire cu voi și, mai ales, cu poveștile voastre. Pentru mine, „Acces Direct” nu înseamnă doar televiziune. Am mers mereu înainte în acest proiect împins de la spate de încrederea pe care mi-aţi acordat-o. Voi fi aici să vă ascult cu sufletul, să vă reprezint și să nu las lucrurile importante să treacă neobservate.”.

Mireasa. Capriciile iubirii, aftershow-ul prezentat de Raluca Preda, revine de luni până vineri, de la ora 19.00, cu un nou sezon plin de emoție, tensiuni și surprize.

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