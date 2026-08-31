Această inițiativă se integrează direct în ecosistemul tehnologic existent al companiei. În timp ce instrumentele OpenAI vor funcționa ca un accelerator pentru aplicațiile și fluxurile de lucru bazate pe inteligență artificială, Google Workspace și Gemini vor rămâne fundamentul pentru colaborarea zilnică a angajaților, iar platforma Palantir va continua să servească drept sistem inteligent de gestionare a datelor.

Un punct esențial al acordului stipulează că licențierea conținutului jurnalistic nu face parte din această înțelegere. Articolele și materialele media create de Ringier nu sunt incluse în acord, iar utilizarea produselor OpenAI este reglementată strict la nivel intern. Datele colectate sunt stocate exclusiv pe servere din Europa, în conformitate cu normele de protecție a datelor revizuite și aprobate de echipa de specialitate a grupului.

Pentru echipele editoriale, regulile rămân extrem de clare: activitățile de documentare, verificare, analiză și publicare rămân în totalitate în responsabilitatea jurnaliștilor. Tehnologiile de inteligență artificială sunt utilizate exclusiv ca suport pentru eficientizarea etapelor individuale de lucru, fără a prelua sau influența deciziile de natură editorială.

Autonomie decizională și cele 5 priorități strategice ale proiectului

Parteneriatul se bazează pe un acord de tip Enterprise la nivelul întregului grup, oferind fiecărei divizii de business – Media, Sports Media, Marketplaces și Corporate Functions – autonomie deplină. Fiecare entitate va decide în mod independent modul în care serviciile furnizate de OpenAI pot aduce valoare adăugată pentru nevoile sale specifice.

Colaborarea dintre Ringier și OpenAI este structurată pe cinci piloni strategici principali. Primul vizează implementarea treptată a ChatGPT Enterprise pentru angajați, fiind însoțită de programe speciale de instruire pentru creșterea competențelor digitale. Al doilea pilon constă în integrarea agenților autonomi și a instrumentelor de dezvoltare în activitatea echipelor IT, cu scopul de a accelera procesele software.

A treia direcție urmărește optimizarea platformelor de marketplace prin introducerea de căutări mai inteligente și evaluări automatizate. Al patrulea pilon se axează pe dezvoltarea unor fluxuri moderne de lucru pentru redactarea și structurarea conținutului. În cele din urmă, a cincea prioritate vizează automatizarea sarcinilor repetitive din departamentele administrative, precum Resurse Umane, Financiar, Juridic și Comunicare.

Conducerea companiei: „Tehnologia sprijină oamenii, nu înlocuiește judecata umană”

Marc Walder, CEO Ringier AG, a subliniat că inteligența artificială transformă din temelii industria media și că acest parteneriat este un pas firesc pentru adaptarea produselor digitale la cerințele publicului. Cu toate acestea, oficialul a punctat că responsabilitatea jurnalistică rămâne neschimbată și că tehnologia are rolul de a sprijini factorul uman, nu de a-l înlocui.

„Inteligența artificială schimbă fundamental industria media. Colaborarea de mai mulți ani cu OpenAI este un alt pas către modelarea activă a acestei transformări. Împreună cu OpenAI, dorim să ne adaptăm fluxurile de lucru, să creăm noi produse digitale și să oferim experiențe și mai bune utilizatorilor noștri. Un principiu rămâne neschimbat: tehnologia susține oamenii. Nu înlocuiește responsabilitatea jurnalistică și judecata umană.”, a declarat Marc Walder.

La rândul său, Christoph Winter, Enterprise Lead pentru regiunea DACH în cadrul OpenAI, a declarat că grupul Ringier este un exemplu de integrare responsabilă a tehnologiilor AI în activitatea cotidiană: „Ringier demonstrează cum o companie media de top poate integra în mod responsabil inteligența artificială în activitatea sa zilnică. Cu ChatGPT Enterprise, angajații primesc un instrument puternic care îi ajută să dezvolte idei mai rapid, să valorifice mai bine cunoștințele și să se concentreze asupra activității în care judecata umană și creativitatea sunt cruciale. Așteptăm cu nerăbdare să sprijinim Ringier în această călătorie.”

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