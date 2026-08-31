Această inițiativă se integrează direct în ecosistemul tehnologic existent al companiei. În timp ce instrumentele OpenAI vor funcționa ca un accelerator pentru aplicațiile și fluxurile de lucru bazate pe inteligență artificială, Google Workspace și Gemini vor rămâne fundamentul pentru colaborarea zilnică a angajaților, iar platforma Palantir va continua să servească drept sistem inteligent de gestionare a datelor.

Regulile pentru redacții: Datele rămân în Europa, iar responsabilitatea aparține omului

Un punct esențial al acordului stipulează că licențierea conținutului jurnalistic nu face parte din această înțelegere. Articolele și materialele media create de Ringier nu sunt incluse în acord, iar utilizarea produselor OpenAI este reglementată strict la nivel intern. Datele colectate sunt stocate exclusiv pe servere din Europa, în conformitate cu normele de protecție a datelor revizuite și aprobate de echipa de specialitate a grupului.

Pentru echipele editoriale, regulile rămân extrem de clare: activitățile de documentare, verificare, analiză și publicare rămân în totalitate în responsabilitatea jurnaliștilor. Tehnologiile de inteligență artificială sunt utilizate exclusiv ca suport pentru eficientizarea etapelor individuale de lucru, fără a prelua sau influența deciziile de natură editorială.

Autonomie decizională și cele 5 priorități strategice ale proiectului

Parteneriatul se bazează pe un acord de tip Enterprise la nivelul întregului grup, oferind fiecărei divizii de business – Media, Sports Media, Marketplaces și Corporate Functions – autonomie deplină. Fiecare entitate va decide în mod independent modul în care serviciile furnizate de OpenAI pot aduce valoare adăugată pentru nevoile sale specifice.

Colaborarea dintre Ringier și OpenAI este structurată pe cinci piloni strategici principali. Primul vizează implementarea treptată a ChatGPT Enterprise pentru angajați, fiind însoțită de programe speciale de instruire pentru creșterea competențelor digitale. Al doilea pilon constă în integrarea agenților autonomi și a instrumentelor de dezvoltare în activitatea echipelor IT, cu scopul de a accelera procesele software.

A treia direcție urmărește optimizarea platformelor de marketplace prin introducerea de căutări mai inteligente și evaluări automatizate. Al patrulea pilon se axează pe dezvoltarea unor fluxuri moderne de lucru pentru redactarea și structurarea conținutului. În cele din urmă, a cincea prioritate vizează automatizarea sarcinilor repetitive din departamentele administrative, precum Resurse Umane, Financiar, Juridic și Comunicare.

Conducerea companiei: „Tehnologia sprijină oamenii, nu înlocuiește judecata umană”

Marc Walder, CEO Ringier AG, a subliniat că inteligența artificială transformă din temelii industria media și că acest parteneriat este un pas firesc pentru adaptarea produselor digitale la cerințele publicului. Cu toate acestea, oficialul a punctat că responsabilitatea jurnalistică rămâne neschimbată și că tehnologia are rolul de a sprijini factorul uman, nu de a-l înlocui.

„Inteligența artificială schimbă fundamental industria media. Colaborarea de mai mulți ani cu OpenAI este un alt pas către modelarea activă a acestei transformări. Împreună cu OpenAI, dorim să ne adaptăm fluxurile de lucru, să creăm noi produse digitale și să oferim experiențe și mai bune utilizatorilor noștri. Un principiu rămâne neschimbat: tehnologia susține oamenii. Nu înlocuiește responsabilitatea jurnalistică și judecata umană.”, a declarat Marc Walder.

La rândul său, Christoph Winter, Enterprise Lead pentru regiunea DACH în cadrul OpenAI, a declarat că grupul Ringier este un exemplu de integrare responsabilă a tehnologiilor AI în activitatea cotidiană: „Ringier demonstrează cum o companie media de top poate integra în mod responsabil inteligența artificială în activitatea sa zilnică. Cu ChatGPT Enterprise, angajații primesc un instrument puternic care îi ajută să dezvolte idei mai rapid, să valorifice mai bine cunoștințele și să se concentreze asupra activității în care judecata umană și creativitatea sunt cruciale. Așteptăm cu nerăbdare să sprijinim Ringier în această călătorie.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei
Viva.ro
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței
Unica.ro
Așa mamă, așa fiică!! Tiphaine Auziere, fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, se iubește cu un student, cu 20 de ani mai tânăr decât ea! Ce a mai ieșit acum la iveală despre fata Primei Doamne a Franței
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
GSP.RO
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
Dacia revoluționează industria: a anunțat lansarea motorului tribrid. Ce presupune și pe ce modele va fi disponibil
GSP.RO
Dacia revoluționează industria: a anunțat lansarea motorului tribrid. Ce presupune și pe ce modele va fi disponibil
Parteneri
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Libertateapentrufemei.ro
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Avantaje.ro
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
O interceptare la limită. Un MiG-29 ucrainean a doborât o rachetă rusească cu un proiectil vechi de peste 50 de ani
Adevarul.ro
O interceptare la limită. Un MiG-29 ucrainean a doborât o rachetă rusească cu un proiectil vechi de peste 50 de ani
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Portughezul a fost prezentat oficial. Update Exclusiv
Fanatik.ro
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Portughezul a fost prezentat oficial. Update Exclusiv
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Financiarul.ro
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Lupta studenților pentru cazare. Căminele din Capitală unde tinerii au cele mai mici șanse să prindă un loc
ObservatorNews.ro
Lupta studenților pentru cazare. Căminele din Capitală unde tinerii au cele mai mici șanse să prindă un loc
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Libertateapentrufemei.ro
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Parteneri
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
GSP.ro
Imagini incredibile! Vândut împotriva voinței lui în ultimele ore de mercato, a plâns în hohote când a plecat spre noua echipă
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
GSP.ro
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
Parteneri
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
Mediafax.ro
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Ilinca Vandici este însărcinată! Vedeta Kanal D va deveni mamă pentru a doua oară
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Ilinca Vandici este însărcinată! Vedeta Kanal D va deveni mamă pentru a doua oară
A nmurit ANCA PANDREA. Ce s-a intamplat in ultimele clipe de viata ale actritei
Redactia.ro
A nmurit ANCA PANDREA. Ce s-a intamplat in ultimele clipe de viata ale actritei
Jurnalistul Dan Vîță s-a stins din viață la 60 de ani
KanalD.ro
Jurnalistul Dan Vîță s-a stins din viață la 60 de ani

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Sancțiuni record în „Dosarul Metaloglobus”. Cine sunt jucătorul și antrenorul care au pariat sume importante și au primit interzis în fotbalul românesc. Exclusiv
Fanatik.ro
Sancțiuni record în „Dosarul Metaloglobus”. Cine sunt jucătorul și antrenorul care au pariat sume importante și au primit interzis în fotbalul românesc. Exclusiv
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă