Ce m-a impresionat la Congresul Internațional de Psihologie Aplicată

În primul rând, ești coplești de mărimea programului. Ai peste 10 sesiuni în paralel la orice oră. Fie că este vorba de prezentări ale tinerilor cercetători, de postere prezentate pe niște televizoare de tip plasmă, prezentări ale „keynotes”, adică cercetători și profesori reputați în domeniu, nu ai cum să te plictisești. Și nu ai nici cum să pleci fără a reține informații noi.

Dar la astfel de manifestări științifice auzi extrem de mult lucruri noi. Realitatea este că multe „îți trec pe lângă urechi”, dar sunt acele fraze-cheie care îți rămân întipărite în minte. Pentru mine, fraza aceea specialtă a fost „avem nevoie de o anumită doză de stres în viața nostră”.

De unde sintagma „avem nevoie de o anumită doză de stres în viața nostră”

La conferință, sintagma conform căreia un anumit nivel de stres în viața noastră este benefic am auzit-o de la un profesor din China. Dar informația îmi este cunoscută de ceva timp. Am auzit-o în facultate, la master și în practică.

Ea poate fi explicată în multiple moduri. În mare, se referă la faptul că un nivel mediu de adversitate poate fi benefic pentru noi. Exact ca în sintagma „ce nu te omoară, te face mai puternic”. Dar trebuie să tragem o linie clară între stresul „care ne face bine” și cel care „ne îmbolnăvește”.

Cum clădim reziliența folosindu-ne de stresul din viața noastră

Că vrem sau nu, suntem expuși constant la diferiți stresori. Fie că este un șef afurisit, probleme constante cu automobilul personal sau dificultăți financiare, toate își pun amprenta asupra psihicului nostru. Contează însă și modul prin care reacționăm la ele și felul în care decidem să trecem peste greutățile înfruntate.

Expunerea la diferiți stresori dă naștere a ceea ce în psihologie numim reziliență. Este capacitatea umană de a învăța din greutăți pentru ca la apariția uneia noi, să fim mai pregătiți să o înfruntăm. Asta pentru că avem deja mecanismele pentru a trece cu bine prin asta. Nu toate greutățile din viața noastră înseamnă automat boală și suferință.

Teoria inoculării stresului sau cum adversitatea ne dezvoltă personal

Teoria inoculării stresului specifică că un nivel moderat de stres, controlabil, dar care să ne și provoace, contribuie la cimentarea rezilienței personale. De aici vine și termenul de inoculare pentru că individul capătă ușor, ușor încredere că poate face față cu brio nivelului de adversitate la care este expus.

Recent, a fost introdusă ideea conform căreia relația dintre stres și sănătatea mintală nu ar fi una liniară. Mai exact, ar putea fi vorba despre o relația de „u” inversat, unde prea mult sau prea puțin stres contribuie la o sănătate mintală precară și la probleme precum tulburări anxioase, depresive sau altele asemenea. Ideea capătă din ce în ce mai multă tracțiune printre practicienii din psihologie, dar rezultatele cercetărilor nu confirmă în totalitate mecanismul.

Cum funcționează teoria inoculării stresului în practică

În psihoterapie, spre exemplu, clientul este expus în cabinet la stresorul pe care îl consideră dificil de gestionat. Expunerea are loc la nivel imaginar. Clientul se pregătește pentru stresor („Ce anume trebuie să fac? Am un plan?”), se confruntă cu el („Acum vine anxietatea. Mă voi simți neliniștit și tulburat. O simt deja…”) și gestionează momentul de vârf, când se simte copleșit („E momentul de intensitate maximă, va scădea. Respir adânc…”). În final, evaluează ce poate fi îmbunătățit („Ce a mers? Ce ajustez pentru data viitoare?”).

Printr-o astfel de pregătire, clientul își dă seama că momentele dificile din viața lui sunt inevitabile și este mai bine să fie pregătit pentru ele decât să improvizeze pe moment.

Să nu ne ferim de stresul din viața noastră pentru că este inevitabil

Ceea ce știam deja de mult timp mi-a fost reamintit la conferința din Florența: avem nevoie de un anumit nivel de stres pentru a crește ca persoane. Mă alătur și eu acestei idei, chiar dacă este de menționat că știința nu a oferit încă un răspuns fără echivoc la ea.

Deși există teoria conform căreia un nivel moderat de stres, pe care să îl considerăm gestionabil contribuie la reziliență și dezvoltare personală, lucrurile nu sunt pe atât de simple. Pentru cine și în ce condiții este bun un nivel de stres moderat, la ce vârste și de ce, sunt întrebări la care știința încă nu a răspuns sau l-a oferit doar parțial. Dar până la urmă acesta este avantajul ei: mereu apare cunoaștere nouă care să o completeze sau contrazică pe cea veche. Așa apare progresul.

Surse

  • CHEN, Y., MA, J., & GAN, Y. (2026). The curvilinear relationship between stress and mental health: A three-level meta-analysis. Acta Psychologica Sinica, 58(9), 1698. 10.3724/SP.J.1041.2026.1698
  • Seery, M. D. (2011). Resilience: A silver lining to experiencing adverse life events? Current Directions in Psychological Science, 20(6), 390−394. https://doi.org/10.1177/0963721411424740
  • Seery, M. D., Holman, E. A., & Silver, R. C. (2010). Whatever does not kill us: Cumulative lifetime adversity, vulnerability, and resilience. Journal of Personality and Social Psychology, 99(6), 1025−1041. https://doi.org/10.1037/a0021344
  • Seery, M. D., Leo, R. J., Lupien, S. P., Kondrak, C. L., & Almonte, J. L. (2013). An upside to adversity?: Moderate cumulative lifetime adversity is associated with resilient responses in the face of controlled stressors. Psychological Science, 24(7), 1181−1189. https://doi.org/10.1177/0956797612469210
Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
WOW! E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 39 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă
Viva.ro
WOW! E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 39 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Unica.ro
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Milioane de oameni au văzut imaginile live și nu au crezut că sunt reale » Cât de aproape au trecut două avioane de un stadion plin
GSP.RO
Milioane de oameni au văzut imaginile live și nu au crezut că sunt reale » Cât de aproape au trecut două avioane de un stadion plin
Cum merge afacerea lui Rică Răducanu din Neptun: „Tăticule, a îmbătrânit România! După accident, eu am slăbit 20 de kilograme”
GSP.RO
Cum merge afacerea lui Rică Răducanu din Neptun: „Tăticule, a îmbătrânit România! După accident, eu am slăbit 20 de kilograme”
Parteneri
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Ultima oră! Gata, a arătat-o pe micuța Nina, după ce a botezat-o, iar lumea a rămas mască! Toate pozele de la botezul fiicei Laurei Cosoi. Potop de vedete, petrecere câmpenească, 3 zile și 3 nopți
Avantaje.ro
Ultima oră! Gata, a arătat-o pe micuța Nina, după ce a botezat-o, iar lumea a rămas mască! Toate pozele de la botezul fiicei Laurei Cosoi. Potop de vedete, petrecere câmpenească, 3 zile și 3 nopți
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani
Tvmania.ro
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani

Știri România

Parteneri
Copilul împărat și barbarul, oamenii care au adus o nouă eră. Cum s-a prăbușit cel mai longeviv imperiu din istoria lumii
Adevarul.ro
Copilul împărat și barbarul, oamenii care au adus o nouă eră. Cum s-a prăbușit cel mai longeviv imperiu din istoria lumii
„E cu mine mereu!” Mihai Stoica, detalii despre cel mai important om din viața lui. „Nu mi-a zis niciodată bravo!” Exclusiv
Fanatik.ro
„E cu mine mereu!” Mihai Stoica, detalii despre cel mai important om din viața lui. „Nu mi-a zis niciodată bravo!” Exclusiv
Microîntreprinderile pot obține până la 300.000 de euro pentru modernizare în 2026
Financiarul.ro
Microîntreprinderile pot obține până la 300.000 de euro pentru modernizare în 2026
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Viva.ro
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

Monden

Parteneri
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani
TVMania.ro
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani
Desertul din poveștile lui Creangă care încă se gătește în Moldova. Cum îl preparau bunicii și cât costă
ObservatorNews.ro
Desertul din poveștile lui Creangă care încă se gătește în Moldova. Cum îl preparau bunicii și cât costă
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Parteneri
Filmul complet al scandalului-monstru de la FCSB » Ce s-a întâmplat, de fapt, la antrenament: „Pleacă, că te bat!”
GSP.ro
Filmul complet al scandalului-monstru de la FCSB » Ce s-a întâmplat, de fapt, la antrenament: „Pleacă, că te bat!”
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
GSP.ro
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
Parteneri
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
Mediafax.ro
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Ea este doctorița moartă în accidentul din Târgu Jiu! Traversa strada atunci când a fost lovită de o mașină
Wowbiz.ro
Ea este doctorița moartă în accidentul din Târgu Jiu! Traversa strada atunci când a fost lovită de o mașină
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Motorina se ieftinește din nou în România! Acciza scade la 25% în perioada 1-15 septembrie
Wowbiz.ro
Motorina se ieftinește din nou în România! Acciza scade la 25% în perioada 1-15 septembrie
Septembrie vine ca un duș rece pentru patru zodii! Problemele se adună, iar o alegere grea le poate da viața peste cap
Redactia.ro
Septembrie vine ca un duș rece pentru patru zodii! Problemele se adună, iar o alegere grea le poate da viața peste cap
Mihai Alexandru Mitoșeriu s-a stins din viață la doar 37 de ani. Bărbatul ar fi suferit un infarct
KanalD.ro
Mihai Alexandru Mitoșeriu s-a stins din viață la doar 37 de ani. Bărbatul ar fi suferit un infarct

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Băiatul lui Ovidiu Stîngă a lăsat Olanda pentru România: „A venit aici la facultate. Fotbalul nu este pentru oricine”
Fanatik.ro
Băiatul lui Ovidiu Stîngă a lăsat Olanda pentru România: „A venit aici la facultate. Fotbalul nu este pentru oricine”
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)
Spotmedia.ro
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)