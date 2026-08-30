E suficient să mergi la orice oră, în orice zi, și să te uiți la oameni un sfert de ceas în Gara de Nord din București.

Și vei vedea, dacă nu ai orbul găinilor, consecințele nepăsării. Atât dinspre dregători, cât și dinspre cetățeni, care s-au abandonat și au fost înghițiți de valurile nedreptății din tranziție. Viața românească e îndeobște un calvar pentru un om cinstit.

În schimb, e o binecuvântare pentru lichele, pentru turnători, pentru șarlatani, pentru impostori, pentru tinerele și tinerii de impecabile moravuri, pentru nesimțiți, tupeiști, habarniști și cleptocrați.

România nu doar că nu-și pedepsește răufăcătorii, dar nu are nici măcar ținerea de minte a bibilicii.

Jandragniada din 10 august 2018 parcă s-a întâmplat acum o mie de ani. A ieșit Dragnea din pușcărie și românii îi caută iar în gură, să soarbă înțelepciune de la penal.

Cum îl caută și pe Vîntu. Prost să fie Vîntu să nu-i mai fure încă o dată pe cei care dorm liniștiți…

Așa nu se poate construi o țară, așa nu se poate construi nimic. În afară de resentimente și de isterie întreținută de algoritmii rețelelor sociale, ce leagă Româniile? Nimic.

Autostrăzi? De unde? A fost Grindeanu la Transporturi. Mai mergeți și dumneavoastră cu căruța și atenție mare de câte ori ajungeți la Caracal.

Buzoienii, dragii din ei, au înțeles din democrație că trebuie reales Ciolacu. La Sinaia, Oprea e bine, sănătos, Beni nu se știe dacă mai deschide sau nu. Lia sună, sună. Se prescrie, frumos, niciun hoț mare din tranziție n-a murit în pușcărie. Toți șnapanii sunt bine. PSD continuă să pozeze în partid social-democrat. Farsa continuă.

Poporul are însă alte preocupări. Se împărtășește cu cunoaștere de pe tik tok, votează sonați și cărăuși de idei rusești și i s-a urât cu binele european, vrea din nou să pună vameșii austrieci câinii-lupi pe români la graniță. Bine, dacă vă place așa…

Au înflorit și provocații cognitiv supremi: nostalgicii ceaușiști care nici n-au cunoscut „Epoca de Aur”. Când din România Cârmaciului se fugea ca dintr-un lagăr de exterminare de bine ce se „trăia”…

Cum s-ar spune: prostia chiar se plătește. Iar prețul este chiar insuportabila viață vlahă de azi. Ăsta e prețul.

Situație: fără extirparea obrazului, a coloanei, a creierului însuși, fără anihilarea inimii – e foarte greu de îndurat lumea rrromânească, fapt despre care zadarnic ne-a avertizat și Nenea Iancu… El a avut măcar norocul unei Momuloaie. Noi ce avem? Speranța unei apocalipse climatice, măcar să nu ne mai chinuim mult. În rest, festivaluri și nimic.