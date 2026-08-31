Andi Moisescu a postat pe Instagram, imagini cu David, fiul cel mare. Mulți au fost surprinși să îi vadă împreună și au observat imediat asemănarea dintre ei.

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„Ce băiat frumos!”, „Este ilegal să ai un tată care arată așa de bine”, „Acel moment memorabil din viață”, sunt câteva dintre comentariile fanilor, apărute pe pagina de Instagram a lui Andi Moisescu.

Cu ce se ocupă băieții lui Andi Moisescu

Andi Moisescu și Olivia Steer s-au căsătorit în 2004, au împreună doi băieți, pe Luca și David. Din păcate, cei doi au divorțat în urmă cu ceva timp.

Anul trecut, în cadrul unui interviu, juratul de la Românii au talent a dezvăluit cu ce se ocupă cei doi băieți ai lui, în vârstă de 17 și respectiv 19 ani.

„Cel cu vârsta mai fragedă nu a identificat exact o direcție către care se va îndrepta. Sunt cu ochii pe ei din punctul acesta de vedere. Aș vrea să văd ce simt ei, ce e în interiorul lor, ce își doresc ei. E prea puțin important ce cred eu”, a spus Andi Moisescu, despre Luca, pentru Unica.

David, în vârstă acum de 19 ani, este atras de ceea ce face tatăl lui și își dorește să lucreze alături de el.

„A fost foarte preocupat de sporturile urbane, ca să nu le zic extreme, până acum, unde a atins și performanțe. Încet, încet începe să-mi calce pe urme. Deja a fost gazdă la niște concursuri, unde a vorbit, a întreținut publicul. Este extrem de fascinat de ce fac eu acum, de producție și de conținut. Și-a exprimat dorința de a veni să lucreze împreună cu mine, în compania mea de producție, și eu sunt foarte de acord să vine să învețe rând pe rând toate meseriile. Doar așa poți să-l înțelegi foarte bine pe fiecare coleg al tău în parte și, cu ocazia asta, să ai o privire mai bună de ansamblu”, a încheiat Andi Moisescu.

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