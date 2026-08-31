Proiectul vizează construirea unui complex energetic modern, care include o instalație de stocare a energiei electrice, o centrală fotovoltaică, o stație de transformare și racordare la rețeaua electrică națională, rețele interne de transport energie, drumuri, iluminat public și alte facilități.

Pe un teren de 2,6 hectare de la Săcele, lângă Brașov, compania va instala 135 de baterii de stocare a energiei de tip Li-Ion, cu o putere totală de 300 MW și o capacitate de stocare proiectată la 600 MWh.

„Necesitatea realizării proiectului rezultă din creșterea ponderii surselor regenerabile cu producție variabilă și din necesitatea asigurării unui echilibru permanent între producția și consumul de energie electrică. În acest context, instalațiile de stocare contribuie la creșterea flexibilității și siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național”, se arată într-un document depus spre aprobare la Direcția Județeană de Mediu Brașov, de firma în care este acționar și Mihai-Angelo Borcea.

Sistemul din Brașov va permite atât absorbția energiei electrice din rețea în momentele de surplus, cât și eliberarea acesteia atunci când cererea o impune.

„Funcționarea bidirecțională permite utilizarea controlată a energiei stocate, reducerea dezechilibrelor dintre producție și consum și adaptarea rapidă la variațiile de sarcină”, se mai precizează în document.

Infrastructura proiectată va integra sisteme avansate de monitorizare și control, reglaj al puterii active și reactive, precum și stabilizarea tensiunii.

Aceste funcționalități sunt esențiale pentru a sprijini integrarea surselor regenerabile, pentru a crește capacitatea Sistemului Electroenergetic Național (SEN) de a gestiona fluctuațiile și pentru a asigura un echilibru constant între producție și consum.

Anul trecut, firma Danubiu Cetvolt – controlată în procent de 56% de cunoscutul om de afaceri Gheorghe (Gigi) Nețoiu, iar restul de 44% deținută de unul dintre fiii cunoscutului Cristi Borcea, Mihai-Angelo Borcea – voia autorizație de la ANRE pentru înființarea pentru trei baterii de stocare a energiei electrice în localitatea Cetate din județul Dolj.

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