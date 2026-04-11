Aplaudată în picioare

Tânăra artistă, care și-a descoperit talentul în școală după ce a fost cooptată într-un ansamblu artistic local, a demonstrat o măiestrie rară, fiind aplaudată în picioare de public și juriu deopotrivă, potrivit televiziunii PRO TV.

„Așa copil mic să cânte la nai, eu n-am mai văzut. Închideai ochii, se vedea că îți place. Nu știu dacă ai văzut, dar acum două sezoane a câștigat Cristian trofeul Românii au talent. M-am întâlnit la foarte multe evenimente cu Cristian. Oamenii chiar vor să te asculte și după ce se termină competiția asta. Îți doresc și ție același drum, să ai succes. Aici începe, la Românii au talent,” a spus Andra după prestația fetiței.

„Eu o sfătuiesc să-l asculte mult pe maestrul Gheorghe Zamfir. De la el învață trăirea, maestrul vorbește cu naiul, se exprimă, plânge cu naiul”, a adăugat Carmen Tănase.

Talent moștenit din familie

O micuță artistă din județul Giurgiu a cucerit publicul de la „Românii au talent”. Antonia Tănase, în vârstă de 9 ani, din localitatea Cosoba, a demonstrat că talentul moștenit din familie, dublat de credința că acesta este un dar de sus, poate crea momente memorabile. Fiecare fragment muzical interpretat la nai a vibrat de emoție în ediția din 10 aprilie.

Cu modele precum Gheorghe Zamfir și Gheorghe Dumitru, Antonia Tănase și-a demonstrat deja valoarea în cadrul ansamblului său. Un moment definitoriu pentru evoluția sa a fost participarea la Festivalul Internațional de Nai, unde a interpretat piese alături de Nicolae Botgros și celebra orchestră din Chișinău, experiență care i-a desăvârșit talentul etalat recent pe scena „Românii au talent”.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE