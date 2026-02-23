În cadrul unui interviu, Adelina vorbește deschis despre legătura dintre un Vărsător și un Scorpion, recunoscând că orgoliile și dorința de a avea dreptate nu lipsesc, atunci când între ea și soț există discuții.

„Avem 9 ani de relație și deja 8 de căsnicie. Putem spune că avem o relație lungă și armonioasă, dar nu perfectă. Nu suntem chiar în punctul de a da sfaturi pentru că și noi avem episoadele noastre în care ne certăm și ne împăcăm, ne reproșăm diverse și ne îmbrățișăm după. Nu credem că există o căsnicie perfectă continuu, mai ales dacă discutăm despre combinația Vărsător-Scorpion (râde), însă este perfectă pentru noi.

Ambii avem păreri pe care vrem să ni le impunem, vrem să avem dreptate și să ieșim învingători după fiecare ceartă. Deși ne cunoaștem limitele, ni le încercăm de fiecare dată de parcă ar fi prima dată. (zâmbește) Singurul secret – dacă îl putem numi așa – este că ne cunoaștem destul de bine, ne acceptăm așa cum suntem și trecem peste situațiile de criză fiind conștienți că familia e ceva mai presus decât toate motivele de ceartă”, a declarat Adelina Pestrițu pentru revista VIVA!

„Amândoi suntem de părere că o relație sănătoasă nu e o relație fără ceartă, ci una fără pauze – pe care nu le înțelegem – și trădări. Când ai o familie, ce sens are o pauză? Pauză de la ce? De la responsabilități și asumări?

Acceptăm că avem păreri diferite, că nu suntem întotdeauna de acord pe anumite subiecte, dar e important să tratăm cu seriozitate și recunoștință ceea ce ne leagă și mai ales faptul că ne-am găsit unul pe celălalt, că ne iubim și că avem un copil minunat împreună”, mai spune Adelina.

De asemenea, vedeta recunoaște că atunci când există certuri, atât ea cât și soțul lasă garda jos, pentru ca lucrurile să se rezolve mai rapid.

„Uneori las eu de la mine – rar (râde), alteori Virgil – rar și aici. (râde) Uneori, niciunul dintre noi, dar cu toate astea trecem peste cu maturitate, pentru că în relația noastră nu ne-am întâlnit cu lucruri atât de grave pentru care să nu găsim soluții și înțelegere”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

