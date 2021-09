De luni bune, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău se războiesc prin tribunal pentru custodia copiilor, dar și pentru a divorța oficial. Recent, cei doi au fost surprinși în timp ce se îmbrățișau în parcarea unei benzinării (vezi imaginile AICI). Scenele de tandrețe dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au stârnit multe controverse, mai ales că toată lumea știa că nu se înțeleg absolut deloc. Afaceristul a luat-o în brațe pe mama copiilor lui și a sărutat-o pe gât.

După ce au apărut imaginile, Claudia Pătrășcanu a făcut anunțul despre Gabi Bădălău, tatăl copiilor ei. Cei doi nu s-au împăcat, însă artista susține că acesta i-a cerut ajutorul și își dorește să aibă parte de liniște de acum înainte.

„Îl consider doar tatăl copiilor mei pentru care mă rog și pentru care uneori am milă pentru ceea ce trăiește. Încerc să-l ajut atunci când îmi cere ajutorul, sfatul, și îi doresc tot binele din lume, chiar dacă el nu mi-l dorește așa cum pare.

În instanță dă cu noi de pământ, iar în realitate se contrazice singur și are temeri față de multe persoane de a trăi exact așa cum dorește. Atunci când intră în sala de judecată, Gabi se transformă, nu mai ține cont de absolut nimic, nici măcar de copii.

Îmi doresc ca bunul Dumnezeu să-l ducă pe drumul cel bun și mai consider că are nevoie de ajutor. Mie mi l-a cerut și am încercat acest lucru pentru copiii noștri.

Îmi doresc doar liniște și pace pentru copiii noștri, să rămânem părinți pentru copiii noștri, să mi se acorde un divorț deși nu se vrea, motivul îl știm noi”, a precizat artista pentru Playtech.

La polul opus, Gabi Bădălău susține că încă soția lui a premeditat totul, iar prietena ei îi filma din mașină. „Consider că a făcut o acțiune premeditată, mi-a cerut să opresc mașina, să cobor și a venit la mine să mă îmbrățișeze, știind că am avut un deces în familie. Mai mult de atât, prietena ei din mașina filma toată scena”, a spus afaceristul pentru CANCAN.

Claudia Pătrășcanu e dispusă să renunțe la partaj

Artista declară că este dispusă să renunțe la pensia alimentară, dar și la partaj pentru a se putea termina mai repede divorțul. Claudia Pătrășcanu consideră că Gabi Bădălău este „un om pierdut sufletește și emoțional”.

„Un bărbat care își dorește cu orice preț să scape de fosta soție cu adevărat, grăbește divorțul pentru a putea fi fericit cu viitoarea aleasă. Vă spun eu: nu există nicio viitoare aleasă și nu va exista. Cât despre procesul nostru este simplu…

Eu pot renunța la tot (pensie, partaj) doar să mi se acorde acest divorț odată pentru că am obosit și nu mai vreau să fiu legată de acest nume, vreau să-i fie bine și să se liniștească totul. Gabi este un om pierdut sufletește și emoțional.

Păcat! Nu știu ce mai urmărește și cu ce minciuni va mai veni în media și oricât de mult rău mi-ar face în instanță mie și copiilor, eu îl voi ierta deși am crezut că nu o pot face niciodată pentru ceea ce trăiesc”, a mai adăugat Claudia Pătrășcanu, citată de aceeași sursă.

