În pandemie, Mihai Trăistariu a trecut printr-o situație foarte delicată. Concerte nu a mai susținut, acestea au fost anulate, nici școala de muzică nu i-a mers prea bine, dar nici afacerea de pe litoral. A fost nevoit chiar să vândă o proprietate pentru a mai acoperi din ratele la bancă.

Acum, el e bucuros deoarece interesul pentru locuințele pe care le închiriază la mare a crescut. Chiar din luna aprilie le-a închiriat. „Dacă mi-ar fi spus cineva acum patru ani, când am decis să investesc în lumea turismului, că voi cunoaște succesul atât de repede, nu l-aș fi crezut! I-aș fi zis mai degrabă să nu mai glumească pe seama mea. Dar lucrurile au luat o întorsătură aparte anul acesta.

Niciodată nu am avut atâtea rezervări de la finele lunii aprilie. De obicei, luna aprilie nici nu o luam în calcul, iar pe luna mai încasările erau zero, în bilanțul final! Paștele și data de 1 mai au jucat însă, de data asta, un rol important în viața mea. Probabil că și după povestea asta cu pandemia oamenii și-au dorit foarte tare să fugă de acasă! Acum urmează weekendul de Rusalii și am totul ocupat!”, a explicat el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Totodată, el a spus și cu ce preț închiriază o garsonieră pe noapte. „Anul acesta, ca niciodată, am avut rezervări din aprilie până la mijlocul lunii septembrie. E drept că și prețurile mele sunt acceptabile. Prețul unui apartament în plin sezon, în Mamaia Nord, este de 500 – 600 de lei pe noapte. La mine, el este de 350 de lei”, a adăugat el.

Recomandări Decât un pod. Când va scrie presa de afară: „O întreagă țară din UE s-a prăbușit sub propria greutate. Din fericire nu mai era nimeni acolo”?

Mihai Trăistariu muncește intens acum, e bucuros că au fost ridicate restricțiile și că totul a revenit la normal. Strânge bani și onorează multe evenimente deoarece are datorie la bancă, aproximativ două miliarde de lei vechi.

„Până anul trecut rămâneam, în medie, după ce achitam salarii și impozite cu circa 20.000 de euro. Anul acesta îndrăznesc să sper că voi avea parte de un câștig final de 30.000 de euro. Nu pot decât să mă bucur, știind că mai am de achitat băncii 2 miliarde de lei vechi”, a încheiat el.

GSP.RO Tentații sexuale la Survivor? Mărturia semifinalistului Nedelcu: „Era într-o dimineață, după o recompensă ...”

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Putin, un nou DERAPAJ care îngrozește Occidentul! Ce a anunțat acum

Observatornews.ro O tânără de 20 de ani, obligată de doi tineri din Iași să își vândă trupul pentru ei. Din cei 1.500 de lei câștigați pe zi, fata primea doar 35 de lei pentru hrană

HOROSCOP Horoscop 10 iunie 2022. Capricornii ar putea descoperi că abilitatea de a fi ceva mai toleranți le-ar putea fi de mare folos

Știrileprotv.ro De ce nu au deschis focul avioanele F-16 asupra aeronavei care a traversat ilegal spațiul aerian al României

Orangesport.ro Putin, trădat din interior! Informaţia de ultimă oră apărută în Rusia fără acordul preşedintelui. Ce s-a aflat

PUBLICITATE Live cu Maurice Munteanu, urmărește aici!

PUBLICITATE Scurtă analiză a sistemului medical privat din România