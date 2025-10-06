Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat în weekend un an de la căsătorie. Cei doi s-au cununat pe 5 octombrie 2024, în cadrul unei ceremonii spectaculoase organizate la Palatul Snagov, unde sute de invitați le-au fost alături. Evenimentul a fost unul elegant și plin de rafinament, așa cum îi caracterizează pe cei doi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Cu ocazia aniversării, Monica Bîrlădeanu a împărtășit cu urmăritorii săi câteva dintre cele mai frumoase imagini de la nuntă, amintindu-și cu emoție de acea zi specială. Actrița i-a făcut soțului ei o declarație de dragoste care a topit inimile fanilor.

„A trecut un an de la ziua în care am spus «da» și tot ce simt e recunoștință: pentru bărbatul minunat de lângă mine, pentru tot ce am trăit, pentru felul în care iubirea noastră se hrănește relația și pe fiecare dintre noi. I-aș spune «da» din nou, în fiecare an, o viață întreagă”, a scris Monica pe Instagram.

Recomandări „Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

Mesajul a fost primit cu sute de reacții și urări din partea fanilor, care le-au transmis celor doi „La mulți ani fericiți împreună!”. Monica și Valeriu Gheorghiță formează unul dintre cele mai admirate cupluri din showbizul românesc, iar relația lor continuă să inspire prin echilibru, discreție și iubire autentică.

De ce evită Monica Bîrlădeanu să vorbească despre viața ei de cuplu

Actriță în ultima perioadă în seriale precum „Groapa” și „Betoane”, care sunt producții originale VOYO, frumoasa vedetă în vârstă de 46 de ani a stat de vorbă cu Libertatea despre cariera și despre viața ei.

Printre altele, ne-am dorit să aflăm de la Monica Bîrlădeanu de ce vorbește foarte rar despre viața ei de cuplu și dacă se gândește să devină mamă ori dacă s-a schimbat pe plan personal după ce s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță.

„Este un principiu personal pe care l-am adoptat acum mulți ani: viața privată trebuie să rămână privată, mai ales când ești în cuplu. N-am nimic împotriva celor care simt să vorbească public despre ce se întâmplă în cuplul lor, doar că nu a fost niciodată alegerea mea”, a spus Monica Bîrlădeanu în exclusivitate pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE