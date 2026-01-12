Kylie Jenner a strălucit ca un trofeu la Globurile de Aur 2026, purtând peste 100 de carate de diamante și o rochie aurie spectaculoasă semnată de Ashi Studio, cu bretele decorate cu mărgele sclipitoare. Deși nu a pășit pe covorul roșu alături de iubitul său, actorul Timothée Chalamet, vedeta a fost o prezență remarcabilă la evenimentul plin de staruri.

Kylie Jenner a strălucit la Globurile de Aur 2026

Kylie Jenner și-a completat ținuta cu bijuterii personalizate Lorraine Schwartz, inclusiv cercei masivi de 75 de carate și mai multe inele. Înainte de a atrage toate privirile în seara decernării premiilor, fondatoarea Kylie Cosmetics a oferit fanilor o privire exclusivă asupra lookului său pe Instagram.

Într-un videoclip, Jenner poate fi văzută aplicând noul său parfum, lansat recent, alături de mesajul sugestiv „new scent, new me”. De asemenea, a postat un reel în care defilează lent spre cameră, purtând o rochie care îi accentua talia, completată de pantofi Christian Louboutin și un clutch vintage Gucci.

De cealaltă parte, Timothée Chalamet a ales un mix de eleganță și nonșalanță pentru apariția sa pe covorul roșu, purtând un costum negru clasic cu un colier argintiu Cartier Panthère și, surprinzător, cizmele sale preferate Timberland.

Actorul în vârstă de 30 de ani a și câștigat trofeul de cel mai bun actor într-un musical sau comedie, datorită rolului său din „Marty Supreme”.

Cuplu de succes

Ultimele luni au fost intense pentru acest cuplu de succes. La Critics Choice Awards, Jenner a strălucit într-o rochie Versace vintage din zale metalice, susținându-și iubitul. La rândul său, Chalamet a făcut o declarație de dragoste în discursul de acceptare a premiului său, cei doi afișându-și afecțiunea pe covorul roșu.

Potrivit Page Six, cuplul a avut mai multe momente coordonate pe covorul roșu, inclusiv la premiera din Los Angeles a filmului „Marty Supreme”, unde au purtat ținute asortate în nuanțe de portocaliu. La Festivalul Internațional de Film din Palm Springs, Jenner a impresionat din nou cu o rochie Ludovic de Saint Sernin, decorată cu paiete portocalii, în timp ce cuplul a respins zvonurile despre o posibilă despărțire.

Aseară, Chalamet a plecat acasă cu premiul, dar și cu Kylie Jenner, zeița sa de aur, precum cel mai mare trofeu al său.