Covorul roșu al Globurilor de Aur 2026 a fost, fără îndoială, spectacolul suprem al glamourului. Evenimentul din acest an, prezentat pentru a doua oară consecutiv de comedianta Nikki Glaser, nu doar că a adus în prim-plan cele mai strălucitoare ținute, dar a marcat și o premieră istorică: introducerea categoriei „Cel mai bun podcast”, o noutate care arată adaptabilitatea și modernizarea industriei.

Filmele nominalizate au fost o demonstrație de artă și talent. „One Battle After Another” şi „Hamnet” au câştigat premiile principale la Globurile de Aur 2026.

Apariții elegante la Globurile de Aur 2026

Globurile de Aur sunt renumite pentru stilurile clasice, dar și pentru momentele îndrăznețe de modă care au definit evenimentul de-a lungul anilor. Cine poate uita rochia spectaculoasă Gucci cu pene de păun a lui Nicole Kidman din 2005 sau creațiile strălucitoare ale lui Beyoncé și Lady Gaga din edițiile anterioare?

În 2026, vedetele au continuat să impresioneze. Angelina Jolie a strălucit în bijuterii McQueen, iar Mikey Madison a purtat ultima creație personalizată semnată Matthieu Blazy pentru Bottega Veneta: o rochie aurie, fără bretele, cu detalii ce amintesc de solzi. Timothée Chalamet a optat pentru o ținută Chrome Hearts, în timp ce Miley Cyrus a ales rafinamentul Saint Laurent.

Selena Gomez a fost încântătoare în Chanel, iar Amal Clooney a radiat în eleganță pură. Emma Stone, într-o creație Louis Vuitton, și Amanda Seyfried, în Versace, au fost la fel de remarcabile. Colman Domingo a arătat impecabil în Valentino. Globurile de Aur nu sunt doar despre premii, ci și despre celebrarea frumuseții, artei și creativității.

Julia Roberts, într-o rochie decoltată

Julia Roberts a fost protagonista unui moment memorabil la Globurile de Aur 2026, chiar dacă nu a câștigat premiul pentru care a fost nominalizată. Actrița de 58 de ani a primit o ovație în picioare din partea publicului de elită prezent la Beverly Hilton, duminică, 11 ianuarie, în timpul ceremoniei celei de-a 83-a ediții a Globurilor de Aur.

Potrivit People.com, Roberts a urcat pe scenă pentru a prezenta premiul la categoria Cel Mai Bun Film – Muzical sau Comedie. În acel moment, o mare parte din audiență s-a ridicat în picioare pentru a-i aduce un omagiu unei cariere de excepție, marcate de trei Globuri de Aur câștigate anterior. Actrița, vizibil emoționată, a glumit: „Mulțumesc! Haideți, toată lumea! În spate, hai să ne ridicăm!”.

Cu umor, Roberts a provocat-o pe Emma Stone să se alăture aplauzelor, spunând: „Se gândește: Ce naiba se întâmplă acum?”. Apreciind momentul, Julia a declarat: „Sunt imposibilă pentru cel puțin o săptămână. Apreciez asta”.

Deși nu a câștigat premiul pentru Cea Mai Bună Actriță în Rol Principal – Film, pentru rolul său din „After the Hunt” (distincție care i-a revenit lui Jessie Buckley pentru interpretarea din „Hamnet”), Roberts a fost elogiată de câștigătoare. În discursul său de acceptare, Buckley a spus: „Oh, Doamne, ce femei incredibile am onoarea să am alături în această categorie. Adică, Julia Roberts – ești ca un erou pentru noi toți”.

Julia Roberts a fost însoțită de soțul său, Danny Moder, alături de care este căsătorită de peste 20 de ani. Pe covorul roșu, actrița a strălucit într-o rochie neagră cu decolteu adânc, accesorizată cu un colier roșu elegant. În timpul evenimentului, cei doi au fost surprinși împreună, afișând o imagine de cuplu armonios.

Ashton Kutcher și Mila Kunis, apariție rară

Ashton Kutcher și Mila Kunis au strălucit din nou împreună pe covorul roșu, participând la Gala Globurilor de Aur 2026, marcând astfel prima lor apariție publică comună din ultimii trei ani. Cu zâmbete largi și o atitudine jucăușă, cei doi au captat atenția tuturor, demonstrând încă o dată că sunt unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Hollywood.

La evenimentul de duminică, 11 ianuarie, cei doi au fost fotografiați într-un moment de tandrețe, Ashton privindu-și cu dragoste soția în timp ce aceasta zâmbea către camere. Mila, în vârstă de 42 de ani, a arătat impecabil într-o rochie alb-negru Carolina Herrera, cu un corset elegant și o fustă plisată până la jumătatea gambei. Look-ul ei sofisticat a fost completat de bijuterii Boucheron și pantofi eleganți Aquazzura. Ashton, în vârstă de 47 de ani, a optat pentru un costum clasic negru, cu cămașă, cravată și pantofi în tonuri similare.

Ultima dată când cei doi au pășit împreună pe covorul roșu a fost în anul 2023, la cea de-a 9-a ediție a Premiilor Breakthrough. De atunci, au preferat să își concentreze atenția asupra familiei și să își sărbătorească momentele importante în intimitate.

Despre Globurile de Aur 2026

Cea de-a 83-a ediție a galei Globurile de Aur (Golden Globe Awards) din 2026 a fost decernată pe 11 ianuarie 2026, la The Beverly Hilton Hotel din Beverly Hills, California, SUA — locul tradițional al ceremoniei de Hollywood unde sunt premiați cei mai buni din film și televiziune.

Comedianta și actrița Nikki Glaser a revenit în rolul de prezentatoare a galei pentru al doilea an consecutiv, după un debut apreciat în 2025, când a intrat în istorie drept prima femeie care a prezentat singură ceremonia. Prestația sa a fost lăudată pentru echilibrul dintre umor acid și eleganță, reușind să dea tonul unei seri memorabile fără a eclipsa evenimentul în sine.

